Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Повернули під контроль "вишки Бойка": спецпризначенці ГУР показали світлини зі спецзавдання (фото)

новини україни, війна рф проти україни. вишки бойка, стугна. спецоперація, гур міноборони, розвідка
Бійці батальйону "Стугна"

Відновлення контролю над вишками дає можливість Україні посилити безпеку в Чорному морі та послабити РФ у тимчасово окупованому Криму.

Related video

Україна повернула під контроль "вишки Бойка" біля побережжя Криму в Чорному морі, які були окуповані РФ від 2015 року. Спецоперацію проводили бійці батальйону "Стугна". Вони поділилися світлинами з успішного спецзавдання.

"Отже — ті самі вишки. Ексклюзивні фото з виконання спеціального завдання у Чорному морі військовослужбовцями "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться в повідомленні.

Fullscreen

На опублікованих фото бійці позують на тлі деокупованих бурових газо- і нафтовидобувних платформ.

Після "звільнення" вишок від окупантів, вони не зможуть видобувати там газ і постачати його на півострів, а також ослабне розвідка ЗС РФ півдня України.

Бійці "Стугни" на "вишках Бойка" Fullscreen
Бійці "Стугни" на "вишках Бойка"

Нагадаємо, що "вишки Бойка" росіяни використовували для контролю транспортного маршруту в напрямку Одеси, Миколаєва та Херсона. Відновлення контролю над ними сигналізує про можливість посилити безпеку в Чорному морі та послабити РФ у тимчасово окупованому Криму.

раніше повідомлялося, що 26 червня обстрілу зазнав об'єкт "Чорноморнафтогазу" — вишка, яка входить у газодобувний комплекс, названий ЗМІ "вишками Бойка". Атака припала на самопідйомну плавучу бурову установку "Таврида". Снаряд влучив по вертолітному майданчику, а на місці вибуху утворилася п'ятиметрова діра.