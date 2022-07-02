"Вишки Бойка" продовжують горіти у Чорному морі: є супутникові знімки

Як зазначив аналітик Андрій Клименко, вишка БК-1 "горить стабільно", а інша плавуча бурова установка сильно димиться.

Бурові настанови на шельфі Чорного моря продовжують горіти після удару українських військових. Про це повідомляє керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і керівник Моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко у Фейсбуці.

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Експерт опублікував три супутникові знімки від 1 липня. На них видно, що вишки продовжують горіти. Як розповів Клименко, на фото установка БК-1 горить стабільно, а одна із СПБУ (самопідйомна плавуча бурова установка — Фокус) сильно димиться. СПБУ знаходиться на знімку нижче та лівіше.

[ + – ] Вишки Бойка продовжують горіти [ + – ] Вишки Бойка продовжують горіти

[ + – ] Розташування вишок на карті

Зазначимо, повідомлення про удари по вежах "Чорноморнафтогазу" з'явилися 26 червня. Удару було завдано вночі. На вертолітному майданчику утворилася п'ятиметрова дірка.

"Вишки Бойка" отримали таку назву у зв'язку з тим, що журналісти розкрили схему закупівлі двох нафтових платформ через офшорні фірми за приблизно 800 млн доларів під час того, як Міністерство енергетики та вугільної промисловості очолював чинний народний депутат Юрій Бойко (2007-2012).

Нагадаємо, перший удар по вишках було завдано 20 червня. Про це повідомив нардеп Гончаренко. Спочатку в мережі з'явилася інформація, що ЗСУ атакували острів Зміїний.