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Военный Фокус Российско-украинская война

"Вышки Бойко" продолжают гореть в Черном море: есть спутниковые снимки

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вышки бойко горят
Фото: Flickr | Иллюстративное изображение

Как отметил аналитик Андрей Клименко, вышка БК-1 "горит стабильно", а другая плавучая буровая установка сильно дымится.

Буровые установки на шельфе Черного моря продолжают гореть после удара украинских военных. Об этом сообщает руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований и руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судноплавства Андрей Клименко в Фейсбуке.

Эксперт опубликовал три спутниковых снимка от 1 июля. На них видно, что вышки продолжают гореть. Как рассказал Клименко, на фото установка БК-1 горит стабильно, а одна из СПБУ (самоподъемная плавучая буровая установка, — Фокус) сильно дымится. СПБУ находится на снимке ниже и левее.

Вышки Бойко продолжаюют гореть
Вышки Бойко продолжаюют гореть
пожар
Вышки Бойко продолжаюют гореть
Вышки Бойко продолжаюют гореть
пожар
ситуация с вышками бойко
Расположение вышек на карте

Отметим, сообщения об ударах по вышкам "Черноморнефтегаза" появились 26 июня. Удар был нанесен ночью. На вертолетной площадке образовалась пятиметровая дыра.

"Вышки Бойко" получили такое название в связи с тем, что журналисты раскрыли схему по закупке двух нефтяных платформ через офшорные фирмы за примерно 800 млн долларов во время того, как Министерство энергетики и угольной промышленности возглавлял действующий народный депутат Юрий Бойко (2007-2012).

Напомним, первый удар по вышкам был нанесен 20 июня. Об этом сообщил нардеп Гончаренко. Первоначально в сети появилась информация, что ВСУ атаковали остров Змеиный.