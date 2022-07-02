"Вышки Бойко" продолжают гореть в Черном море: есть спутниковые снимки

Как отметил аналитик Андрей Клименко, вышка БК-1 "горит стабильно", а другая плавучая буровая установка сильно дымится.

Буровые установки на шельфе Черного моря продолжают гореть после удара украинских военных. Об этом сообщает руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований и руководитель Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судноплавства Андрей Клименко в Фейсбуке.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Эксперт опубликовал три спутниковых снимка от 1 июля. На них видно, что вышки продолжают гореть. Как рассказал Клименко, на фото установка БК-1 горит стабильно, а одна из СПБУ (самоподъемная плавучая буровая установка, — Фокус) сильно дымится. СПБУ находится на снимке ниже и левее.

[ + – ] Вышки Бойко продолжаюют гореть [ + – ] Вышки Бойко продолжаюют гореть

[ + – ] Расположение вышек на карте

Отметим, сообщения об ударах по вышкам "Черноморнефтегаза" появились 26 июня. Удар был нанесен ночью. На вертолетной площадке образовалась пятиметровая дыра.

"Вышки Бойко" получили такое название в связи с тем, что журналисты раскрыли схему по закупке двух нефтяных платформ через офшорные фирмы за примерно 800 млн долларов во время того, как Министерство энергетики и угольной промышленности возглавлял действующий народный депутат Юрий Бойко (2007-2012).

Напомним, первый удар по вышкам был нанесен 20 июня. Об этом сообщил нардеп Гончаренко. Первоначально в сети появилась информация, что ВСУ атаковали остров Змеиный.