Усложнит РФ добычу газа: ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко", — Гончаренко

По словам народного депутата, информация о взрывах на острове Змеиный не соответствует действительности. Удар пришелся по буровым вышкам, украденным оккупантами в 2014 году.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по так называемым "вышкам Бойко", украденным оккупантами в 2014 году. Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Утром 20 июня в пабликах появилась информация о взрывах и пожаре на оккупированном острове Змеиный, где РФ разместила свое вооружение, включая ПВО и радиолокационные системы.

Однако, как утверждает Гончаренко, информация о взрывах на Змеином не соответствует действительности. На самом деле удар пришелся по буровым вышкам, ранее принадлежащим "Черноморнефтегазу".

Как говорит нардеп, это усложнит оккупантам добычу газа.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили у "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", — в частности, прокомментировал Гончаренко.

Что пишут российские Telegram-каналы

В российских пабликах также появилась информация об атаке ВСУ на остров Змеиный. Среди прочего, говорится, что командование ВС РФ и российского флота заранее готовилось к штурму острова со стороны украинской армии, поэтому усилило его "оборону" зенитно-ракетными комплексами и РСЗО.

Предположительно в 4 часа утра украинские силы начали атаку: по объектам ВС РФ работала тактическая авиация и артиллерия.

Однако авторы российских Telegram-каналов также подчеркивают, что на самом острове "задымлений и очагов возгорания" нет, зато к востоку от Змеиного горит буровая вышка.

"Нанесла ли удар тактическая авиация или же это была катерная группа ВМСУ — неясно. Это действительно вполне может быть украинский бронекатер: 17 июня аналогичным образом был нанесен удар по российскому буксиру "Василий Бех" в 40 км восточнее от острова Змеиный", — пишет один из пабликов.

Напомним, подбитый ВСУ российский буксир "Василий Бех" затонул. По судну, которое перевозило вооружение, боеприпасы и российских моряков на захваченный оккупантами остров Змеиный, ударили двумя ракетами Harpoon.

Ранее оперативное командование "Юг" предупреждало об угрозе обстрелов Одесской области с острова Змеиный. По данным ведомства, россияне перебросили на Змеиный реактивную артиллерию, системы РЭБ и зенитно-ракетные комплексы.