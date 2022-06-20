Ускладнить РФ видобуток газу: ЗСУ завдали ракетного удару по "вежах Бойка", — Гончаренко

За словами народного депутата, інформація про вибухи на острові Зміїний не відповідає дійсності. Удару зазнали бурові вежі, вкрадені окупантами у 2014 році.

Збройні сили України завдали ракетного удару по так званих "вежах Бойка", вкрадених окупантами у 2014 році. Про це в себе у Telegram-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

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Вранці, 20 червня, в пабліках з'явилася інформація про вибухи та пожежу на окупованому острові Зміїний, де РФ розмістила своє озброєння, включаючи ППО та радіолокаційні системи.

Проте, як стверджує Гончаренко, інформація про вибухи на Зміїному не відповідає дійсності. Насправді удар припав по бурових вежах, що раніше належали "Чорноморнафтогазу".

Як каже нардеп, це ускладнить окупантам видобуток газу.

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля "веж Бойка". Ракетний удар по вежах трохи завадив газовидобуток в українському Чорному морі з боку росіян", — зокрема, прокоментував Гончаренко.

Що пишуть російські Telegram-канали

У російських пабліках також з'явилася інформація про атаку ЗСУ на острів Зміїний. Крім того, йдеться про те, що командування ЗС РФ і російського флоту заздалегідь готувалося до штурму острова з боку української армії, тому посилило його "оборону" зенітно-ракетними комплексами та РСЗВ.

Імовірно о 4-й годині ранку українські сили розпочали атаку: по об'єктах ЗС РФ працювала тактична авіація та артилерія.

Проте автори російських Telegram-каналів також наголошують, що на самому острові "задимлень і вогнищ загоряння" немає, зате на схід від Зміїного горить бурова вежа.

"Чи завдала удару тактична авіація або ж це була катерна група ВМСУ — неясно. Це справді цілком може бути український бронекатер: 17 червня аналогічним способом завдано удару по російському буксиру "Василь Бех" за 40 км на схід від острова Зміїний", — пише один із пабліків.

Нагадаємо, підбитий ЗСУ російський буксир "Василь Бех" затонув. По судну, яке перевозило озброєння, боєприпаси та російських моряків на захоплений окупантами острів Зміїний, ударили двома ракетами Harpoon.

Раніше оперативне командування "Південь" попереджало про загрозу обстрілу Одеської області з острова Зміїний. За даними відомства, росіяни перекинули на Зміїну реактивну артилерію, системи РЕБ та зенітно-ракетні комплекси.