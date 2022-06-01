Командування "Південь" попереджає про загрозу обстрілу Одеської області з острова Зміїний

За даними відомства, росіяни перекинули на Зміїний реактивну артилерію, системи РЕБ і зенітно-ракетні комплекси.

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ЗС РФ можуть здійснити обстріл прибережних районів Одеської області після розміщення модернізованого озброєння на острові Зміїний. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь".

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За даними відомства, російські окупанти продовжують здійснювати аеророзвідку прибережних районів, залучаючи безпілотні апарати "Орлан-10".

Оперативне командування попереджає, що ЗС РФ розмістили на острові Зміїний кілька зенітно-ракетних комплексів, РСЗВ і станції радіоелектронної боротьби, через що існує загроза здійснення обстрілів Одеської області.

"Розміщення ворогом свідчить про намір захистити від нашої ураження російські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини", — продовжили в пресцентрі.

За даними військового командування, на сьогодні немає ознак підготовки операції з висадки десанту в прибережній зоні України, але ЗС РФ може спробувати підійти або висадити членів диверсійно-розвідувальних груп на берег або в гирлі Дунаю. Подібні дії, як зазначають у ОК "Південь", можуть супроводжуватися показовим обстрілом деяких районів.

Також у Чорному морі в стані бойової готовності розташовані два фрегати ЧМФ РФ, які оснащені крилатими ракетами класу "Калібр", через що громадян закликають не відвідувати прибережні ділянки регіону.

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Нагадаємо, 30 травня західне видання Defense Express повідомило, що Росія перекинула на Зміїний реактивні системи залпового вогню "Град" і "Торнадо-Г". Окрім цього, ЗС РФ розгорнули на території окупованого острова пункт наведення авіації.

Також повідомлялося, що ЗС РФ підняли зі дна Чорного моря знищені кораблі. За даними Міноборони, йдеться про десантне судно "Серна" та катер типу "Раптор", які були ліквідовані в районі острова Зміїний.