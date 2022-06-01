Командование "Юг" предупреждает об угрозе обстрелов Одесской области с острова Змеиный

По данным ведомства, россияне перебросили на Змеиный реактивную артиллерию, системы РЭБ и зенитно-ракетные комплексы.

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ВС РФ могут осуществить обстрелы прибережных районов Одесской области после размещения модернизированного вооружения на острове Змеиный. Об этом информирует пресс-центр Оперативного командования "Юг".

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По данным ведомства, российские оккупанты продолжают осуществлять аэроразведку прибережных районов, задействуя беспилотные аппараты "Орлан-10".

Оперативное командование предупреждает, что ВС РФ разместили на острове Змеиный несколько зенитно-ракетных комплексов, РСЗО и станции радиоэлектронной борьбы, в связи с чем существует угроза осуществления обстрелов Одесской области.

"Размещение врагом свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения российские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины", — продолжили в пресс-центре.

По данным военного командования, на сегодняшний день нет признаков подготовки операции по высадке десанта в прибережной зоне Украины, но ВС РФ могут попытаться подойти или высадить членов диверсионно-разведывательных групп на берег или в устье Дуная. Подобные действия, как отмечают в ОК "Юг", могут сопровождаться показательными обстрелами некоторых районов.

Также в Черном море в состоянии боевой готовности расположены два фрегата ЧМФ РФ, которые оснащены крылатыми ракетами класса "Калибр", из-за чего граждан призывают не посещать прибережные участки региона.

[ + – ] Россияне разместили на острове Змеиный ЗРК и реактивную артиллерию [ + – ] Россияне разместили на острове Змеиный ЗРК и реактивную артиллерию

Напомним, 30 мая западное издание Defense Express сообщило, что Россия перебросила на Змеиный реактивные системы залпового огня "Град" и "Торнадо-Г". Помимо этого, ВС РФ развернули на территории оккупированного острова пункт наведения авиации.

Также сообщалось, что ВС РФ подняли со дна Черного моря уничтоженые корабли. По данным Минобороны, речь идет о десантном судне "Серна" и катере типа "Раптор", которые были ликвидированы в районе острова Змеиный.