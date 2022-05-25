Россияне подняли со дна уничтоженные у острова Змеиный суда, — Минобороны Украины (видео)

Во время выступления спикер ведомства Александр Мотузянык рассказал, что оккупанты с помощью плавучего крана достали обломки десантного корабля "Серна" и катера типа "Раптор".

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Черноморский флот РФ провел в районе острова Змеиный поисково-спасательную операцию, целью которой был подъем со дна двух российских катеров, сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузянык.

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"Поисково-спасательной группой Черноморского флота в составе пяти катеров и судов и самоходного плавучего крана проведены мероприятия по подъему обломков уничтоженного украинскими войсками десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор", — заявил Мотузянык.

Он также отметил, что в Черном море продолжают находиться два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" с возможным суммарным залпом до 16 ракет.

Как сообщалось, российская армия перевезла на захваченный остров Змеиный средства ПВО. На острове развернули до 5 ЗРК — как минимум один "Тор" и несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Таким образом оккупанты хотят превратить Змеиный в укрепленный плацдарм.

Ранее пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял о том, что контроль над островом Змеиный носит стратегический характер. При этом он выразил надежду, что в ближайшее время "мы увидим несколько интересных вещей", однако вдаваться в подробности не стал.

Издание Defense Express отмечает, что остров Змеиный находится в зоне боевого поражения РСЗО "Смерч", залп которого может полностью уничтожить позиции российских войск.

Напомним, 12 мая советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что российский военный корабль обеспечения "Всеволод Бобров" был подбит в районе острова Змеиный. По предварительным данным, российская армия попыталась доставить на остров системы ПВО.