Хотели завезти С-300. Арестович подтвердил поражение корабля "Всеволод Бобров" (видео)
По словам советника ОП, российские войска упорно, но безуспешно пытаются взять под контроль остров Змеиный.
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" подтвердил, что российский военный корабль обеспечения "Всеволод Бобров" был подбит в районе острова Змеиный. По предварительным данным, российская армия попыталась доставить на остров системы ПВО.
Советник ОП сказал, что корабль имеет серьезные повреждения, но не затонул. Оценивая действия ВС РФ, Арестович отметил, что боевые действия в районе острова Змеиный напоминают Чернобаевку, поскольку россияне все время безуспешно пытаются взять под контроль остров, размером "с четыре футбольных поля".
"Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером с четыре футбольных поля, на котором прятаться негде", – добавил он.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем видеообращении сообщил, что российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров" загорелся и по неподтвержденным данным следует в район Севастополя.
Медиа канал "Думская" сообщает, что после пожара на борту судна была произведена эвакуация экипажа, после чего корабль своим ходом направился в сторону Севастополя. Источник СМИ сообщил о том, что судно якобы пришвартовали в порту.
"Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать", — пишет "Думская".
Напомним, 12 мая народный депутат VIII созыва от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий сообщил, что российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров" был подбит в акватории Черного моря. По его словам, ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун".
Согласно данным разведки Минобороны Великобритании, вооруженные силы РФ пытаются закрепиться на острове Змеиный, чтобы контролировать с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны северо-западную часть Черного моря.