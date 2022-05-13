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Хотели завезти С-300. Арестович подтвердил поражение корабля "Всеволод Бобров" (видео)

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ВМФ России "Всеволод Бобров" подбит
Фото: Открытые источники | Корабль тылового обеспечения ВМФ России "Всеволод Бобров"

По словам советника ОП, российские войска упорно, но безуспешно пытаются взять под контроль остров Змеиный.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" подтвердил, что российский военный корабль обеспечения "Всеволод Бобров" был подбит в районе острова Змеиный. По предварительным данным, российская армия попыталась доставить на остров системы ПВО.

Арестович о подбитом корабле "Всеволод Бобров" (смотреть с 4:13)

Советник ОП сказал, что корабль имеет серьезные повреждения, но не затонул. Оценивая действия ВС РФ, Арестович отметил, что боевые действия в районе острова Змеиный напоминают Чернобаевку, поскольку россияне все время безуспешно пытаются взять под контроль остров, размером "с четыре футбольных поля".

"Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером с четыре футбольных поля, на котором прятаться негде", – добавил он.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в своем видеообращении сообщил, что российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров" загорелся и по неподтвержденным данным следует в район Севастополя.

Медиа канал "Думская" сообщает, что после пожара на борту судна была произведена эвакуация экипажа, после чего корабль своим ходом направился в сторону Севастополя. Источник СМИ сообщил о том, что судно якобы пришвартовали в порту.

"Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать", — пишет "Думская".

Напомним, 12 мая народный депутат VIII созыва от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий сообщил, что российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров" был подбит в акватории Черного моря. По его словам, ВСУ нанесли удар ракетами "Нептун".

Согласно данным разведки Минобороны Великобритании, вооруженные силы РФ пытаются закрепиться на острове Змеиный, чтобы контролировать с помощью стратегических крылатых ракет ПВО и береговой обороны северо-западную часть Черного моря.