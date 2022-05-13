Хотіли завезти С-300. Арестович підтвердив ураження корабля "Всеволод Бобров" (відео)

За словами радника ОП, російські війська завзято, але безрезультатно намагаються взяти під контроль острів Зміїний.

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Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" підтвердив, що російський військовий корабель забезпечення "Всеволод Бобров" підбитий у районі острова Зміїний. За попередніми даними, російська армія спробувала доставити на острів системи ППО.

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[ + – ] Арестович про підбитий корабель "Всеволод Бобров" (дивитися з 4:13)

Радник ОП сказав, що корабель має серйозні ушкодження, але не затонув. Оцінюючи дії ЗС РФ, Арестович зазначив, що бойові дії в районі острова Зміїний нагадують Чорнобаївку, оскільки росіяни весь час безрезультатно намагаються взяти під контроль острів розміром "з чотири футбольні поля".

"Ще одна Чорнобаївка — Змієбаївка. Лізуть і лізуть. Ну що ж брати цей нещасний острів розміром із чотири футбольні поля, на якому ховатися ніде", — додав він.

Представник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму відеозверненні повідомив, що російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров" загорівся і за непідтвердженими даними прямує до району Севастополя.

Медіаканал "Думська" повідомляє, що після пожежі на борту судна проведено евакуацію екіпажу, після чого корабель своїм ходом попрямував у бік Севастополя. Джерело ЗМІ повідомило, що судно нібито пришвартували в порту.

"Як надовго корабель вийшов з ладу, невідомо, але, за попередніми даними, судно потрібно буде серйозно ремонтувати", — пише "Думська".

Нагадаємо, 12 травня народний депутат VIII скликання від фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький повідомив, що російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров" підбитий в акваторії Чорного моря. За його словами, ЗСУ завдали удару ракетами "Нептун".

За даними розвідки Міноборони Великобританії, збройні сили РФ намагаються закріпитися на острові Зміїний, щоб контролювати за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони північно-західну частину Чорного моря.