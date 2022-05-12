ВМСУ знищили з "Нептуна" російське судно у Чорному морі, — екснардеп (фото)

За даними Одеської ОВА, завдяки діям військових України судно "Всеволод Бобров" спалахнуло. Попередньо відомо, що корабель прямував до острова Зміїний із ЗРК для окупантів.

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Судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров", яке Росія втратила у Чорному морі внаслідок дій Збройних сил України, було додано до складу Чорноморського флоту РФ влітку минулого року. Про це у своєму Facebook розповідає головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

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Знищення судна "Всеволод Бобров" — що відомо про корабель

За його словами, нове судно "Всеволод Бобров" зайшло до Чорного моря з Балтики лише в січні 2022 року, а його екіпаж складається із 24 осіб.

Корабель, який РФ, за даними журналістів, втратила в Чорному морі, призначений для навантаження, зберігання, транспортування і передавання сухих вантажів на берег, надводних кораблів, підводних човнів і суден, а також для буксирного забезпечення та надання допомоги екіпажам кораблів і суден, що зазнають лиха.

Клименко зазначає, що судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" також має водолазний комплекс із барокамерою для забезпечення глибоководних водолазних занурень. Корпус із льодовим класом Arc4 розрахований для подолання льоду завтовшки 60 сантиметрів.

Головред видання також повідомляє, що "Всеволод Бобров" навесні минулого року вийшов у Балтійське море для проведення випробувань, а за кілька місяців його додали до складу Чорноморського флоту РФ. В окупований Севастополь, за словами Клименка, тилове судно прибуло за тиждень до початку повномасштабного вторгнення.

[ + – ] У Чорному морі з комплексу "Нептун" було підбито корабель "Всеволод Бобров"

Знищення судна "Всеволод Бобров" — застосування ракети "Нептун"

Журналіст, народний депутат VIII скликання від фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький стверджує, що російське судно "Всеволод Бобров" було підбите у Чорному морі протикорабельною ракетою "Нептун".

За його словами, тилове судно прямувало у бік острова Зміїний із підкріпленням для ЗС РФ. Висоцький стверджує, що на борту Всеволода Боброва знаходилися зенітно-ракетні комплекси.

"Росія намагається приховати факт знищення нашим Нептуном ще одного корабля! Але не вийде! Слава ЗСУ! Слава Конструкторському бюро "Луч", — додав екснардеп у своєму Facebook.

[ + – ] У Чорному морі з комплексу "Нептун" було підбито корабель "Всеволод Бобров"

Знищення судна "Всеволод Бобров" — офіційна інформація від Одеської ОВА

В Одеській обласній військово-цивільній адміністрації підтверджують, що Чорноморський флот РФ завдяки діям українських військовослужбовців втратив судно "Всеволод Бобров". За словами спікера ОВА Сергія Братчука, корабель спалахнув біля острова Зміїний.

"Один із найновіших у Чорноморському флоті. Кажуть, що тягнеться до Севастополя, ця інформація потребує уточнення. Але те, що йому там дали змієбаїв — це правда", — наголосив Братчук у відеозверненні.

[ + – ] В Одеській ОВА підтвердили знищення російського судна "Всеволод Бобров"

Нагадаємо, 12 травня ЗМІ повідомили про те, що українська армія підбила ще одне судно Чорноморського флоту РФ. Йдеться про корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", який прямував із військовою допомогою на острів Зміїний.

Також повідомлялося, що Росія відправила для порятунку ракетного крейсера "Москва" 110-річне судно. За даними журналістів, корабель "Комунна" може підняти з дна Чорного моря ракети П-1000, які здатні нести ядерний боєзаряд.