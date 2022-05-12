ВМСУ уничтожили из "Нептуна" российское судно в Черном море, — экс-нардеп (видео)

По данным Одесской ОВА, благодаря действиям военных Украины судно "Всеволод Бобров" загорелось. Предварительно известно, что корабль направлялся к острову Змеиный с ЗРК для оккупантов.

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Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", которое Россия потеряла в Черном море в результате действий Вооруженных сил Украины, был включен в состав Черноморского флота РФ летом прошлого года. Об этом в своем Facebook рассказывает главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

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Уничтожение судна "Всеволод Бобров" — что известно о корабле

По его словам, новое судно "Всеволод Бобров" зашло в Черное море из Балтики только в январе 2022 года, а его экипаж состоит из 24 человек.

Корабль, который РФ, по данным журналистов, потеряла в Черном море, предназначен для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводных кораблей, подлодкок и судов, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие.

Клименко отмечает, что судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" также имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом Arc4 рассчитан для преодоления льда толщиной 60 сантиметров.

Главред издания также сообщает, что "Всеволод Бобров" весной прошлого года вышел в Балтийское море для проведения испытаний, а через несколько месяцев его включили в состав Черноморского флота РФ. В оккупированный Севастополь, по словам Клименко, тыловое судно прибыло за неделю до начала полномасштабного вторжения.

[ + – ] В Черном море из комплекса "Нептун" был подбит корабль "Всеволод Бобров"

Уничтожение судна "Всеволод Бобров" — применение ракеты "Нептун"

Журналист, народный депутат VIII созыва от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий утверждает, что российское судно "Всеволод Бобров" было подбито в Черном море противокорабельной ракетой "Нептун".

По его словам, тыловое судно направлялось в сторону острова Змеиный с подкреплением для ВС РФ. Высоцкий утверждает, что на борту "Всеволода Боброва" находились зенитно-ракетные комплексы.

"Россия пытается скрыть факт уничтожения нашим Нептуном еще одного корабля! Но не получится! Слава ВСУ! Слава Конструкторскому бюро "Луч", — добавил экс-нардеп в своем Facebook.

[ + – ] В Черном море из комплекса "Нептун" был подбит корабль "Всеволод Бобров"

Уничтожение судна "Всеволод Бобров" — официальная информация от Одесской ОВА

В Одесской областной военно-гражданской администрации подтверждают, что Черноморский флот РФ благодаря действиям украинских военнослужащих потерял судно "Всеволод Бобров". По словам спикера ОВА Сергея Братчука, корабль загорелся возле острова Змеиный.

"Один из самых новых в Черноморском флоте. Говорят, что тащится к Севастополю, эта информация нуждается в уточнении. Но то, что ему там дали змеебаев — это правда", — подчеркнул Братчук в видеообращении.

[ + – ] В Одесской ОВА подтвердили уничтожение российского судна "Всеволод Бобров"

Напомним, 12 мая СМИ сообщили о том, что украинская армия подбила еще одно судно Черноморского флота РФ. Речь идет о корабле тылового обеспечения "Всеволод Бобров", который направлялся с военной помощью на остров Змеиный.

Также сообщалось, что Россия отправила для спасения ракетного крейсера "Москва" 110-летнее судно. По данным журналистов, корабль "Комунна" может поднять со дна Черного моря ракеты П-1000, которые способны нести ядерный боезаряд.