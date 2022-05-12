UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Шел к острову Змеиный: Россия потеряла еще один корабль в Черном море, — СМИ

22825
кораблей проекта 23120, вмф рф,
Фото: УНИАН | Даже временный выход из строя одного из кораблей проекта 23120 в условиях войны равносилен критической потери.

Журналисты ссылаются на разведданные и говорят, что на борту судна возник пожар. Это может быть корабль "Эльбрус", или "Всеволод Бобров".

По неподтвержденным сведениям, в ночь на 12 мая российский корабль тылового обеспечения проекта 23120 шел курсом на о. Змеиный, однако на борту произошло возгорание. Были предприняты попытки спасти моряков и довести поврежденное судно в порт оккупированного Севастополя. Об этом сообщает Канал 24, ссылаясь на имеющиеся разведданные.

Отмечается, что россиянам удалось пришвартовать корабль в порту. Есть данные, что теперь корабль нуждается в длительном ремонте.

корабль — "Всеволод Бобров"
Россия, возможно, потеряла еще один корабль — "Всеволод Бобров"

Корабли проекта 23120 считаются новейшими. У российского флота таких только два: "Эльбрус" и "Всеволод Бобров". Поэтому даже временный выход из строя одного из них в условиях войны равносилен критической потери.

"Эльбрус" корабль,
Фото: ТАСС | Многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус"

Ранее Фокус сообщал, что, по информации разведки Великобритании, ВС РФ хотят контролировать остров Змеиный и северо-запад Черного моря. ВСУ удается уничтожать российские ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотной авиации. Однако существует вероятность, что ВС РФ могут укрепиться на острове при поддержке крылатых ракет и береговой обороны.

Напомним, что СБУ опубликовала радиоперехват переговоров российских военных с острова Змеиный. "Меня уже з**бал этот Байрактар", — выругался один из них. Во время разговора военнослужащий несколько раз запрашивал поддержку с воздуха, жалуясь на то, что ударный дрон все время сверху. После четвертой ракеты россиянин уже сорвался на крик.