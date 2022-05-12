Ішов до острова Зміїний: Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, — ЗМІ

Журналісти посилаються на розвіддані та кажуть, що на борту судна виникла пожежа. Це може бути корабель "Ельбрус", або "Всеволод Бобров".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

За непідтвердженими відомостями, в ніч проти 12 травня російський корабель тилового забезпечення проєкту 23120 йшов курсом на о. Зміїний, проте на борту сталося загоряння. Були спроби врятувати моряків і довести пошкоджене судно до порту окупованого Севастополя. Про це повідомляє Канал 24, посилаючись на наявні розвіддані.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зазначають, що росіянам вдалося пришвартувати корабель у порту. Є дані, що тепер корабель потребує тривалого ремонту.

[ + – ] Росія, можливо, втратила ще один корабель — "Всеволод Бобров"

Кораблі проєкту 23 120 вважають новітніми. В російського флоту таких лише два: "Ельбрус" та "Всеволод Бобров". Тому навіть тимчасовий вихід із ладу одного з них за умов війни рівносильний критичній втраті.

[ + – ] Фото: ТАРС | Багатофункціональне судно тилового забезпечення "Ельбрус"

Раніше Фокус повідомляв, що, за інформацією розвідки Великобританії, ЗС РФ хочуть контролювати острів Зміїний та північний захід Чорного моря. ЗСУ вдається знищувати російські ППО та кораблі постачання за допомогою безпілотної авіації. Однак існує ймовірність, що ЗС РФ можуть зміцнитися на острові за підтримки крилатих ракет та берегової оборони.

Нагадаємо, що СБУ опублікувала радіоперехоплення переговорів російських військових з острова Зміїний. "Мене вже з**бав цей Байрактар", — вилаявся один із них. Під час розмови військовослужбовець кілька разів вимагав підтримки з повітря, скаржачись на те, що ударний дрон весь час зверху. Після четвертої ракети росіянин зірвався на крик.