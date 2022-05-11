ЗС РФ хочуть контролювати острів Зміїний і північний захід Чорного моря, — британська розвідка
Збройні сили України, за даними розвідників, знищують російські ППО та кораблі постачання безпілотників Bayraktar. Є ймовірність, що окупанти можуть укріпитися на острові за допомогою крилатих ракет і берегової оборони.
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Російська армія намагається зміцнити гарнізон на Зміїному острові в Чорному морі. Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великобританії.
Збройні сили України успішно вражають засоби ППО та кораблі постачання агресора безпілотниками Bayraktar, заявили розвідники.
"У кораблів постачання загарбників мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу Чорноморського флоту РФ у Крим через знищення ракетного крейсера "Москва", — йдеться у зведенні.
"Росія зосередилася на зміцненні на острові Зміїний, і, якщо їй вдасться це зробити за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони домінуватимуть у північно-західній частині Чорного моря", — наголошується у відповіді.
Нагадаємо, що волонтери InformNapalm раніше публікували запис розмов ЗС РФ із острова Зміїний у момент знищення ЗСУ двох VIP-катерів "Раптор". Один із окупантів просив підтримку з повітря, бо по їхніх позиціях випустили чотири ракети.
У 2017 році катер 002 супроводжував "Раптор" 001, на борту якого був президент РФ Володимир Путін.
Командування РФ, за даними ЗМІ, 6 травня змушене було рятувати російських солдатів із острова Зміїний після обстрілу безпілотниками Bayraktar.