ЗС РФ хочуть контролювати острів Зміїний і північний захід Чорного моря, — британська розвідка

Збройні сили України, за даними розвідників, знищують російські ППО та кораблі постачання безпілотників Bayraktar. Є ймовірність, що окупанти можуть укріпитися на острові за допомогою крилатих ракет і берегової оборони.

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Російська армія намагається зміцнити гарнізон на Зміїному острові в Чорному морі. Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Великобританії.

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Збройні сили України успішно вражають засоби ППО та кораблі постачання агресора безпілотниками Bayraktar, заявили розвідники.

"У кораблів постачання загарбників мінімальний захист у західній частині Чорного моря після відступу Чорноморського флоту РФ у Крим через знищення ракетного крейсера "Москва", — йдеться у зведенні.

"Росія зосередилася на зміцненні на острові Зміїний, і, якщо їй вдасться це зробити за допомогою стратегічних крилатих ракет ППО та берегової оборони, вони домінуватимуть у північно-західній частині Чорного моря", — наголошується у відповіді.

[ + – ] Росія 6 травня рятувала своїх солдатів із острова Зміїний після атаки ЗСУ

Нагадаємо, що волонтери InformNapalm раніше публікували запис розмов ЗС РФ із острова Зміїний у момент знищення ЗСУ двох VIP-катерів "Раптор". Один із окупантів просив підтримку з повітря, бо по їхніх позиціях випустили чотири ракети.

У 2017 році катер 002 супроводжував "Раптор" 001, на борту якого був президент РФ Володимир Путін.

Командування РФ, за даними ЗМІ, 6 травня змушене було рятувати російських солдатів із острова Зміїний після обстрілу безпілотниками Bayraktar.