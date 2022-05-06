Росія організувала евакуацію своїх солдатів зі Зміїного після ударів Bayraktar, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, евакуацію поранених та загиблих військових у РФ вирішили організувати після того, як українські воїни завдали удару 2-3 травня. Передбачають, що спецоперація проходитиме під прикриттям літаків Су-30СМ.

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Росія організувала рятувальну операцію для своїх солдатів з острова Зміїний, які потрапили під обстріл українських військово-морських сил турецькими безпілотниками Bayraktar по об'єктах на ньому. Про це повідомляє видання Defence Express із посиланням на джерела.

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За інформацією журналістів, після ударів українських військових по ворожих позиціях на Зміїному 2-3 травня, в Росії вирішили здійснити підготовку до евакуації поранених солдатів та тіл загиблих з острова. Попередньо евакуацію планують проводити морським шляхом.

Рятувальну операцію окупантів, імовірно, проводитимуть під прикриттям літаків Су-30СМ зі складу 43 авіаполку морської авіації Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, 3 травня журналіст Роман Цимбалюк повідомляв, що всі російські військові, які перебували на острові Зміїний, загинули. Він розповів, що там було 8 поранених солдатів, проте їх забрали на територію окупованого Криму. За словами Цимбалюка, російське командування знало про можливу атаку ЗСУ, проте не зробило жодних дій, окрім вивезення невеликої групи військових.

Фокус також писав, що 2 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що українські бійці знищили 2 російські катери "Раптор" біля острова Зміїний, атакувавши їх із безпілотника Bayraktar.