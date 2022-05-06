Россия организовала эвакуацию своих солдат со Змеиного после ударов Bayraktar, — СМИ (видео)

По информации журналистов, эвакуацию раненых и погибших военных в РФ решили организовать после того, как украинские воины нанесли удар 2-3 мая. Предполагается, что спецоперация будет проходить под прикрытием самолетов Су-30СМ.

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Россия организовала спасательную операцию для своих солдат с острова Змеиный, которые попали под обстрел украинских военно-морских сил турецкими беспилотниками Bayraktar по объектам на нем. Об этом сообщает издание Defence Express со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, после ударов украинских военных по вражеским позициям на Змеином 2-3 мая, в России решили осуществить подготовку к эвакуации раненых солдат и тел погибших с острова. Предварительно эвакуацию планируют проводить морским путем.

Спасательная операция оккупантов, вероятно, будет проводиться под прикрытием самолетов Су-30СМ из состава 43-го авиаполка морской авиации Черноморского флота РФ.

Напомним, 3 мая журналист Роман Цымбалюк сообщал, что все российские военные, которые находились на острове Змеиный погибли. Он рассказал, что там было 8 раненых солдат, однако их увезли на территорию оккупированного Крыма. По словам Цымбалюка, российское командование знало о возможной атаке ВСУ, однако не предприняло никаких действия, кроме как вывоза небольшой группы военных.

Фокус также писал, что 2 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские бойцы уничтожили 2 российских катера "Раптор" возле острова Змеиный, атаковав их с беспилотника Bayraktar.