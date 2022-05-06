Россия организовала эвакуацию своих солдат со Змеиного после ударов Bayraktar, — СМИ (видео)
По информации журналистов, эвакуацию раненых и погибших военных в РФ решили организовать после того, как украинские воины нанесли удар 2-3 мая. Предполагается, что спецоперация будет проходить под прикрытием самолетов Су-30СМ.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Россия организовала спасательную операцию для своих солдат с острова Змеиный, которые попали под обстрел украинских военно-морских сил турецкими беспилотниками Bayraktar по объектам на нем. Об этом сообщает издание Defence Express со ссылкой на источники.
По информации журналистов, после ударов украинских военных по вражеским позициям на Змеином 2-3 мая, в России решили осуществить подготовку к эвакуации раненых солдат и тел погибших с острова. Предварительно эвакуацию планируют проводить морским путем.
Спасательная операция оккупантов, вероятно, будет проводиться под прикрытием самолетов Су-30СМ из состава 43-го авиаполка морской авиации Черноморского флота РФ.
Напомним, 3 мая журналист Роман Цымбалюк сообщал, что все российские военные, которые находились на острове Змеиный погибли. Он рассказал, что там было 8 раненых солдат, однако их увезли на территорию оккупированного Крыма. По словам Цымбалюка, российское командование знало о возможной атаке ВСУ, однако не предприняло никаких действия, кроме как вывоза небольшой группы военных.
Фокус также писал, что 2 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинские бойцы уничтожили 2 российских катера "Раптор" возле острова Змеиный, атаковав их с беспилотника Bayraktar.