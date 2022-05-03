ВСУ ликвидировали всех военных ВС РФ на острове Змеином, — Цимбалюк (видео)

По словам журналиста, уцелели лишь 8 российских военнослужащих. Их ранее эвакуировали с острова на территорию Крыма.

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В результате удара Вооруженных сил Украины по острову Змеиному, где находились российские войска, все военнослужащие ВС РФ погибли. До этого остров покинули 8 российских военных. Об этом написал в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, в момент удара на Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота. На данный момент российское военное командование считает их всех без вести пропавшими.

Также Цимбалюк сообщает, что российское командование знало, что ВСУ могут нанести удар по острову, однако не предприняло никаких действий, кроме вывоза небольшой группы людей.

"Накануне остров покинуло 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма. По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали ", — написал журналист.

Ранее Оперативное командование "Південь" сообщило, что во время нанесения удара ВСУ по острову Змеиный 30 апреля было уничтожено 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и 42 человека личного состава ВС РФ.

Также сообщалось, что 2 мая у острова Змеиный в результате нанесенного ВСУ удара были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, вражеские объекты были уничтожены ударами из беспилотника Bayraktar TB2.

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