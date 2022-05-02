"Работает "Байрактар". Залужный показал, как дрон уничтожил два российских катера (видео)
Главнокомандующий ВСУ отметил, что катеры "Раптор" атаковали ранним утром 2 мая в районе острова Змеиный.
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На рассвете 2 мая у острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили два российских катера типа "Раптор", атаковав их с беспилотника "Байрактар". На опубликованном главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным видео видно, что один из катеров во время атаки шел на полном ходу, однако оператору беспилотника все равно удалось его уничтожить.
В апреле Россия пожаловалась Турции на продажу Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2. "Россияне возмущены, они иногда жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы ответили, что это частные компании. Закупки беспилотников были сделаны до войны", — сказал агентству Reuters высокопоставленный турецкий чиновник. Агентство подчеркнуло, что турецкая оборонная компания Baykar Makina продала беспилотники Киеву, несмотря на возражения РФ. Компания подписала соглашение об их совместном производстве в Украине перед полномасштабным вторжением РФ, чем разозлила Москву.
Британская газета The Times отмечала в конце апреля, что российские оккупационные войска активизировали разведывательные действия на востоке Украины для корректировки артиллерийского огня. В связи с этим, военные эксперты полагают, что исход сражений на донбасском театре военных действий во многом будет зависеть от того, какое количество беспилотников имеют подразделения враждующих сторон.
Как сообщал Фокус, турецкая компания-производитель Baykar Makina 27 марта представила новый БПЛА Bayraktar с двигателем, выпущенным в Запорожье. Беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("Красное яблоко").
MIUS оснащен реактивным двигателем украинского производства АИ-25ТЛТ, изготовленным на предприятии "Ивченко-Прогресс" по специальному заказу турецких партнеров. Беспилотник с этим двигателем сможет взлетать и приземляться на палубу турецкого флагманского десантного корабля TCG Anadolu. На сегодняшний день корабль находится в процессе строительства, и станет первым в мире судном, способным нести дроны на своем борту.