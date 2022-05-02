"Работает "Байрактар". Залужный показал, как дрон уничтожил два российских катера (видео)

Главнокомандующий ВСУ отметил, что катеры "Раптор" атаковали ранним утром 2 мая в районе острова Змеиный.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На рассвете 2 мая у острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили два российских катера типа "Раптор", атаковав их с беспилотника "Байрактар". На опубликованном главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным видео видно, что один из катеров во время атаки шел на полном ходу, однако оператору беспилотника все равно удалось его уничтожить.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

В апреле Россия пожаловалась Турции на продажу Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2. "Россияне возмущены, они иногда жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы ответили, что это частные компании. Закупки беспилотников были сделаны до войны", — сказал агентству Reuters высокопоставленный турецкий чиновник. Агентство подчеркнуло, что турецкая оборонная компания Baykar Makina продала беспилотники Киеву, несмотря на возражения РФ. Компания подписала соглашение об их совместном производстве в Украине перед полномасштабным вторжением РФ, чем разозлила Москву.

Британская газета The Times отмечала в конце апреля, что российские оккупационные войска активизировали разведывательные действия на востоке Украины для корректировки артиллерийского огня. В связи с этим, военные эксперты полагают, что исход сражений на донбасском театре военных действий во многом будет зависеть от того, какое количество беспилотников имеют подразделения враждующих сторон.

Как сообщал Фокус, турецкая компания-производитель Baykar Makina 27 марта представила новый БПЛА Bayraktar с двигателем, выпущенным в Запорожье. Беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("Красное яблоко").

MIUS оснащен реактивным двигателем украинского производства АИ-25ТЛТ, изготовленным на предприятии "Ивченко-Прогресс" по специальному заказу турецких партнеров. Беспилотник с этим двигателем сможет взлетать и приземляться на палубу турецкого флагманского десантного корабля TCG Anadolu. На сегодняшний день корабль находится в процессе строительства, и станет первым в мире судном, способным нести дроны на своем борту.