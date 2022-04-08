Россия жалуется, что Турция продает Украине беспилотники Bayraktar TB2, – Reuters

Турецкие чиновники утверждают, что ударные беспилотники Bayraktar продавала Киеву частная оборонная компания Baykar Makina, несмотря на возражения РФ.

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Россия пожаловалась Турции на продажу Украине ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

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Беспилотники продавала частная турецкая компания, это не результат межгосударственных сделок, уточнил он.

"Россияне возмущены, они иногда жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы ответили, что это частные компании. Закупки беспилотников были сделаны до войны", — сказал собеседник агентства.

[ + – ] Беспилотники делает турецкая компания Baykar Makina Фото: Defense Express

Reuters подчеркнуло, что турецкая оборонная компания Baykar Makina продала беспилотники Киеву, несмотря на возражения РФ. Компания подписала соглашение об их совместном производстве в Украине перед полномасштабным вторжением РФ, чем разозлила Москву.

После переговоров о достижении мира в Стамбуле Украина включила ряд стран, в том числе Турцию, в список возможных гарантов безопасности. Чиновник сказал, что некоторые партнеры Украины столкнутся с "юридическими проблемами", если захотят стать такими гарантами, подчеркнул он.

Отметим, что Турция продолжает оказывать как военную и гуманитарную помощь Украине. Анкара отправляет Киеву беспилотники, боеприпасы, защитную экипировку и бронетехнику.

Фокус ранее писал, что турки за время применения БПЛА в Ливии, Сирии и Азербайджане, могли улучшить Байрактары, поэтому у армии РФ нет эффективной стратегии для противодействия.

Президент Турции Реджеп Эрдоган критиковал Запад и утверждал, что войны в Украине можно было избежать еще в 2014 году. По словам турецкого лидера, западные союзники сделали недостаточно в интересах Киева в момент, когда Россия оккупировала Крым.