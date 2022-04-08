Росія скаржиться, що Туреччина продає Україні безпілотники Bayraktar TB2, – Reuters

Турецькі чиновники стверджують, що ударні безпілотники Bayraktar продавала Києву приватна оборонна компанія Baykar Makina, незважаючи на заперечення РФ.

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Росія поскаржилася Туреччині на продаж Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2. Про це пише агентство Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

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Безпілотники продавала приватна турецька компанія, це не є результатом міждержавних угод, уточнив він.

"Росіяни обурені, вони іноді скаржаться на продаж дронів. Раніше скаржилися та скаржаться зараз. Але ми відповіли, що це приватні компанії. Закупівлі безпілотників були зроблені до війни", — сказав співрозмовник агентства.

[ + – ] Безпілотники робить турецька компанія Baykar Makina Фото: Defense Express

Reuters наголосило, що турецька оборонна компанія Baykar Makina продала безпілотники Києву, незважаючи на заперечення РФ. Компанія підписала угоду про їхнє спільне виробництво в Україні перед повномасштабним вторгненням РФ, чим розлютила Москву.

Після переговорів про досягнення миру в Стамбулі Україна включила низку країн, зокрема Туреччину, до списку можливих гарантів безпеки. Чиновник сказав, що деякі партнери України зіштовхнуться з "юридичними проблемами", якщо захочуть стати такими гарантами, наголосив він.

Зазначимо, що Туреччина продовжує надавати військову та гуманітарну допомогу Україні. Анкара відправляє Києву безпілотники, боєприпаси, захисне екіпірування та бронетехніку.

Фокус раніше писав, що турки за час застосування БПЛА в Лівії, Сирії й Азербайджані могли поліпшити "Байрактари", тому армія РФ не має ефективної стратегії для протидії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган критикував Захід і стверджував, що війни в Україні можна було уникнути ще у 2014 році. За словами турецького лідера, західні союзники зробили недостатньо на користь Києва в момент, коли Росія окупувала Крим.