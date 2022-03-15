Ердоган анонсував надсилання нової допомоги Україні через вторгнення армії Росії

За словами турецького президента, Анкара на відміну від країн НАТО відправила в Україну понад 50 вантажівок із допомогою.

Туреччина продовжує надавати як військову, так і гуманітарну допомогу Україні, відправляючи Києву безпілотники, боєприпаси, захисне екіпірування та бронетехніку. Про це пише Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну стало однією з головних тем на переговорах між президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Турецький лідер заявив, що Анкара поки не впевнена, чи купуватиме вона російські зенітно-ракетні комплекси С-400 в умовах військової агресії проти українців.

"У нинішніх обставинах було б передчасно говорити про те, що на нас чекає в майбутньому, прямо зараз. Ми повинні спостерігати за тим, якими будуть обставини. Ми повинні зберегти нашу дружбу з паном Зеленським і паном Путіним", — сказав Ердоган на зустрічі з Шольцом.

Більше того, як заявив президент Туреччини, Анкара продовжує надавати Києву як військову, так і гуманітарну допомогу в умовах повномасштабного вторгнення армії РФ. За словами Ердогана, "ми відправили в Україну понад 50 вантажівок і продовжуємо їх відправляти, чого не зробила жодна країна НАТО".

Журналісти з посиланням на Асамблею експортерів Туреччини повідомляють, що Києву відправили ударні безпілотники, боєприпаси, захисне екіпірування та бронетехніку більш ніж на $59 млн. Постачання озброєння проходять через приватну фірму, щоб Росія мала менше претензій до офіційної Анкари.

Нагадаємо, 11 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган критикував Захід і стверджував, що війни в Україні можна було уникнути ще в 2014 році. За словами турецького лідера, західні союзники зробили недостатньо на користь Києва в момент, коли Росія окупувала Крим.

Також повідомлялося, що після повномасштабного вторгнення армії РФ Туреччина вирішила закрити протоки Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів.