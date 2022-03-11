Ердоган переконаний, що війни в Україні можна було уникнути ще 2014 року

Турецький лідер вважає, що колективний Захід зробив недостатньо на користь України в момент, коли Росія захопила Крим.

Російську агресію в Україні можна було уникнути, якби весь колективний Захід активно виступав за інтереси України під час російської окупації Криму. Таку думку висловив під час відкриття дипломатичного форуму в Анталії президент Туреччини Реджеп Ердоган, повідомляє "Укрінформ".

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"Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи ми зіткнулися з сьогоднішньою картиною? Хіба справедливість діє в одній частині цього світу та недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідну чутливість і не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості", — сказав Ердоган.

Турецький президент переконаний, що нинішню ситуацію в Україні можна було попередити, якби інструменти дипломатії застосовувалися більш рішуче та дієво.

Ердоган підкреслив, що Україна зараз залишилася на самоті у своїй справедливій боротьбі та зіткнулася з руйнівними та болючими наслідками проблеми, яку цілком можна було вирішити дипломатичним шляхом.

Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої будинки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, безневинні гинуть, наш смуток зростає в геометричній прогресії", — сказав президент Туреччини.

До всіх жахів війни додалася проблема з біженцями. За словами президента, російсько-українська війна призвела до загострення й так значної проблеми біженців. Ердоган зазначив, за 2 тижні військових дій 2 млн українців змушені були виїхати з країни та поповнити лави біженців.

Нагадаємо, що 6 березня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. У розмові турецький лідер виступив за повне припинення вогню в конфлікті Росії та України.

Реджеп Ердоган 28 лютого заявив, що Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор і Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час.