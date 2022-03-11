Эрдоган убежден, что войны в Украине можно было избежать еще в 2014 году

Турецкий лидер считает, что коллективный Запад сделал недостаточно в интересах Украины в момент, когда Россия захватила Крым.

Российскую агрессию в Украине можно было избежать, если бы весь коллективный Запад более активно выступил за интересы Украины во время российской оккупации Крыма. Такое мнение высказал во время открытия дипломатического форума в Анталии президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает "Укринформ".

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"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не выявило необходимую чувствительность и не предоставило необходимую поддержку для устранения этой несправедливости", — сказал Эрдоган.

Турецкий президент убежден, что нынешнюю ситуацию в Украине можно было предупредить, если бы инструменты дипломатии применялись более решительно и действенно.

Эрдоган подчеркнул, что Украина сейчас осталась в одиночестве в своей справедливой борьбе и столкнулась с разрушительными и болезненными последствиями проблемы, которую вполне можно было решить дипломатическим путем.

Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", — сказал президент Турции.

Ко всем ужасам войны добавилась и проблема с беженцами. По словам президента, российско-украинская война привела к обострению и без того значительной проблемы беженцев. Эрдоган отметил, за 2 недели военных действий 2 млн украинцев вынуждены были уехать из страны и пополнить ряды беженцев.

Напомним, что 6 марта президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре турецкий лидер выступил за полное прекращение огня в продолжающемся конфликте России и Украины.

Реджеп Эрдоган 28 февраля заявил, что Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, которые позволяют закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время.