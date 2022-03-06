Эрдоган в течение часа говорил по телефону с Путиным об Украине

Президент Турции уверен, что прекращение огня в Украине позволит найти мирное решение конфликта.

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина. Переговоры продолжались один час, в них шла речь об Украине, сообщают турецкие СМИ.

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Турция выступает за полное прекращение огня в продолжающемся конфликте России и Украины. Турецкая сторона, пользуясь своими хорошими дипломатическими отношениями с обоими участниками конфликта, хочет добиться встречи лидеров России и Украины для проведения дипломатических переговоров.

Турция заинтересована в мирном разрешении конфликта и с экономических позиций — последние дни на ее заправках дорожает бензин, пишут в турецких СМИ.

В Кремле по поводу переговоров с Эрдоганом заявили, что "спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком", и подчеркнули, что военная операция будет прекращена только в случае полной остановки боевых действий и выполнения всех российских требований.

Путин обвинил Украину в использовании "националистических, неонацистских формирований", а также в применении "живого щита".

В свою очередь, Управление по связям с общественностью турецкой стороны заявило, что Эрдоган выразил мнение, что срочное всеобщее прекращение огня не только уменьшит гуманитарные проблемы в регионе, но и позволит найти политическое решение.

"Давайте вместе проложим путь к миру", — сказал Эрдоган.

Ранее Фокус сообщал, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу неоднократно делал заявления о том, что Турция привержена мирному пути разрешения конфликта в Украине. При этом Турция отказывается вводить экономические санкции против РФ.

Перед этим Эрдоган заявлял, что Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы на время конфликта для российских военных кораблей.