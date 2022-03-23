Bayraktar проти російської ППО: чому армія РФ виявилася практично безсилою (відео)

Експерт Том Купер розповів, які особливості ударного безпілотника дозволяють йому бути практично непомітними для російських "Панцерів", "Торов" та "Буків".

Австрійський військовий аналітик та експерт в авіації Том Купер описав, чому українські Міг-29 та Су-27 не такі ефективні, як ударний БПЛА Bayraktar TB2. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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На думку експерта, авіаудари ВПС України за допомогою Су-24 та Су-25 — не найкраще рішення. За ефективністю атаки із застосуванням Bayraktar TB2 набагато кращі.

Російська армія переоцінила свої можливості для перехоплення Байрактарів

Як пише автор, російський Генштаб "тішив себе ілюзіями", що їхня ППО зможе протидіяти високотехнологічним безпілотникам. Протидіяти БПЛА мали засоби протиповітряної оборони на кшталт "Панцир", "Тор" та "Бук" разом із засобами радіоелектронної боротьби та бойовою авіацією.

Імовірно, турки за час застосування їхнього БПЛА в Лівії, Сирії та Азербайджані покращили свої Байрактари. За підсумками:

російська армія не має ефективної стратегії для протидії безпілотникам

українські оператори Bayraktar використали відсутність стратегії для знищення передових засобів ППО РФ

багато підрозділів ЗС РФ на всіх трьох основних лініях фронту виявилися беззахисними перед TB2

Як Україна скористалася перевагою Bayraktar TB2

Після знищення передових засобів ППО РФ українські військові перейшли до інших завдань. Вони почали проводити аеророзвідку та підтримувати армію в ближньому бою. Зокрема, під Києвом знищили багато бронетанкових підрозділів РФ. На півдні завдали удару по аеропорту в Чорнобаївці. Відстежили й знищили один зі штабів 35-ї армії РФ, знищили кілька засобів РЕБ та штабів меншого рівня.

[ + – ] Застосування Байрактарів

Чому так сталося?

Безпілотники Bayraktar TB2 складно глушити використанням супутникового зв'язку зі спрямованими антенами.

Конструкція БПЛА практично не випромінює інфрачервоні хвилі, тому їх складно відстежити.

"Росіяни не здатні навіть помітити "Байрактар", не те щоб його відстежити. Хоча на території України переважають рівнини, є також схили, ліси та будівлі, які додають перешкод на радарах. Це дозволяє TB2 наближатися до цілей абсолютно непомітно", — наголошує Купер.

Також Bayraktar може перебувати в повітрі близько 24 годин, а це означає, що з оптимальною швидкістю він здатний пролетіти 3000 км. Також він може зависнути в повітрі на місці, якщо цьому сприятиме вітер.

[ + – ] Bayraktar TB2

Безпілотник може прилетіти до будь-якої точки, РФ просто не може відстежувати весь величезний повітряний простір України. Навіть якби кожен солдат РФ "мав по 20 очей".

Тому Том Купер радить Україні залишити спроби отримати МіГи в Польщі чи Болгарії зі Словаччиною.

"Надайте Україні достатньо TB2 або безпілотників з аналогічними можливостями: скажімо, дрони-камікадзе або іншу крилату високоточну зброю. Ось що дійсно "працює": ось що завдає росіянам великої шкоди, ось що ламає їх психологічно та виснажує, а ще навіть у тривалій війні призводить до втрат живої сили та озброєння, від яких вони вже не оговтаються", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, США передадуть Україні дрони-камікадзе Switchblade.

21 березня 13 країн Заходу підписали заяву про модернізацію ППО України.