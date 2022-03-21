Захистити небо та ядерні об'єкти: 13 країн підписали заяву про модернізацію ППО України

За допомогою цього рішення країни хочуть захистити українське небо. Разом із модернізацією ППО Україні нададуть протитанкову зброю.

21 березня низка європейських країн та США підписали спільну заяву "Про необхідність модернізації протиповітряної оборони України". Про це у Twitter повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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За словами Стефанчука, заяву про модернізацію протиповітряної оборони України підтримали парламентарії таких країн:

Чехії

Естонії

Польщі

Франції

Грузії

Німеччини

Ірландії

Латвії

Литви

Нідерландів

Швеції

Великобританії

США

Глава ВР України подякував країнам за підтримку України у складний час.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, в заяві йдеться про те, що "всі ці країни з Україною і стоятимуть за нас". Представники різних країн світу вимагають рішучих дій для встановлення миру в Україні. А саме:

Підтримувати військову та цивільну оборону України — забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї.

— забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї. Надати гуманітарну допомогу — забезпечити доставлення продуктів та ліків до українських міст, які обстрілюють та бомбардують; врятувати поранених та біженців.

— забезпечити доставлення продуктів та ліків до українських міст, які обстрілюють та бомбардують; врятувати поранених та біженців. Захистити українські ядерні об'єкти, що загрожують усім сусіднім державам. Важливо, щоб Росія визнала свою відповідальність за дотримання Женевських конвенцій.

Як повідомила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Україна досить ефективно застосовує наявні в неї системи ППО. З цієї причини Вашингтон і надалі планує їх постачати, щоб українці могли самостійно себе захистити.

Крім того, за інформацією офіційної представниці Білого дому Джен Псакі, США мають на меті таємно вести переговори з Києвом про постачання в Україну американських систем протиповітряної оборони (ППО). Також Вашингтон не поширюватиме інформацію про розташування таких озброєнь.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що Путіну вигідні санкції проти російських олігархів, оскільки тепер вони зможуть інвестувати тільки в економіку РФ. Він додав, що Путін живе в бункері й хоче нав'язати своє ізольоване життя своєму оточенню.