Постачання американських систем ППО Україні зберігатимуться в таємниці, — Псакі (відео)

За даними американських ЗМІ, системи ППО вже знаходяться "в дорозі", проте про їхнє розташування нічого невідомо.

США мають намір таємно вести переговори з Києвом щодо постачання в Україну американських систем протиповітряної оборони (ППО). Також Вашингтон не поширюватиме інформацію про місце розташування таких озброєнь, заявила під час брифінгу офіційна представниця Білого дому Джен Псакі.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, де зараз перебувають системи ППО та коли їх може отримати українська сторона, Псакі відмовилася оприлюднити таку інформацію.

"Я не можу уточнити, де вони, оскільки ми маємо намір зберігати дані переговори в секреті", — заявила вона.

За її словами, насамперед в Україну поставлять ті системи ППО, які вже знайомі українським військовослужбовцям, оскільки вони вміють працювати з ними.

"Коли ми говоримо про Stinger чи Javelin — це бренди. Є різні подібні системи, інші типи таких систем, якими володіють наші союзники у всьому світі", — зазначила Псакі.

Прессекретарка Білого дому також додала, що США не зацікавлені виконувати прохання президента Володимира Зеленського створити безпольотну зону над Україною, оскільки мають намір уникнути початку третьої світової війни. Також американська сторона вважає, що передавання з Польщі в Україну винищувачів МіГ-29 не було б ефективним кроком і швидше призвело до ескалації конфлікту.

Як повідомила компанія CNN, посилаючись на високопоставленого представника США, в Україну відправлять кілька зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть боротися з російською авіацією. У ці системи ППО входять автоматизований комплекс "Оса" (за класифікацією НАТО — SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла"-3" (SA-14) .

Системи вже знаходяться "в дорозі", проте про їхнє розташування нічого невідомо.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден оголосив про надання Україні військової допомоги на суму 800 млн доларів. Зокрема Вашингтон поставить Києву 800 систем ППО, 9 тисяч протитанкових комплексів, безпілотників і 7 тисяч одиниць стрілецької зброї.

Словаччина попередньо погодилася передати Україні системи протиповітряної оборони С-300, виготовлені в епоху СРСР. Натомість Словаччина як член НАТО сподівається, що ці системи будуть заміщені американськими зенітно-ракетними комплексами Patriot.