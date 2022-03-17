Надалі постачатимемо системи ППО, щоб Україна змогла сама закрити небо, — Квін (відео)

Йдеться про постачання кількох різних систем. За словами дипломата, Україна досить ефективно застосовує вже наявні системи ППО.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла українським журналістам про те, на яку допомогу країна може очікувати від США надалі. Про це повідомляє Канал 24.

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"Безумовно, ми продовжуємо постачати системи протиповітряної оборони. Йдеться про постачання кількох різних систем", — зазначила Квін.

За словами дипломата, Україна досить ефективно застосовує наявні в неї системи ППО. З цієї причини Вашингтон і надалі планує їх постачати, щоб українці могли самостійно себе захистити.

На питання про повне закриття неба Квін тільки повторила офіційну позицію США: це неможливо, оскільки загрожує пряма військова конфронтація з РФ. Подібні дії можуть розглядати як оголошення війни з боку НАТО.

Нагадаємо, що, за словами експосла у РФ Майкла Мак-Фола, Україна може отримати від США ракетні комплекси С-300. Дипломат вважає, що НАТО має негласно забезпечувати Україну системами ППО й без публічних обговорень цього питання. Також Мак-Фол не відкидає, що Джо Байден зніме заборону на постачання Україні польських МІГ-29.

Щодо ефективніших систем ППО, таких як американська "Петріот" та ізраїльський "Залізний купол", дипломат пояснив, що їхнє розгортання пов'язане з низкою складнощів. Навіть якби їх спробували привезти до України, їх було б неможливо застосувати на практиці.

Раніше Фокус повідомляв, що білоруські партизани руйнують інфраструктуру Ж/Д, щоб ускладнити російським військам завдання щодо перекидання техніки до кордонів України. Учасники організації Bypol вже провели кілька диверсій на БелЖД, що змусило РФ на тиждень відстрочити перекидання своєї техніки та живої сили залізницею.