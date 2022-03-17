Будем и дальше поставлять системы ПВО, чтобы Украина могла сама закрыть небо, – Квин (видео)

Речь идет о поставках нескольких разных систем. По словам дипломата, Украина достаточно эффективно применяет уже имеющиеся системы ПВО.

Временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин рассказала украинским журналистам о том, какую помощь страна может ожидать от США в дальнейшем. Об этом сообщает Канал 24.

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"Безусловно, мы продолжаем поставлять системы противовоздушной обороны. Речь идет о поставках нескольких разных систем", — отметила Квин.

По словам дипломата, Украина достаточно эффективно применяет имеющиеся у нее системы ПВО. По этой причине Вашингтон и в дальнейшем планирует их поставлять, чтобы жители Украины могли самостоятельно себя защитить.

На вопрос о полном закрытии неба Квин только повторила официальную позицию США: это невозможно, так как чревато прямой военной конфронтацией с РФ. Подобные действия могут быть рассмотрены как объявление войны со стороны НАТО.

Напомним, что, по словам экс-посла в РФ Майкла Мак-Фола, Украина может получить от США ракетные комплексы С-300. Дипломат считает, что НАТО должны негласно снабжать Украину системами ПВО и без публичных обсуждений этого вопроса. Также Мак-Фол не исключает, что Джо Байден снимет запрет на поставку Украине польских МИГ-29.

Насчет более эффективных систем ПВО, таких как американская "Пэтриот" и израильский "Железный купол", дипломат объяснил, что их развертывание сопряжено с рядом сложностей. Даже если бы их попробовали привезти в Украину, их было бы невозможно применить в практическом отношении.

Ранее Фокус сообщал, что белорусские партизаны разрушают инфраструктуру Ж/Д, чтобы усложнить российским войскам задачу по переброске техники к границам Украины. Участники организации Bypol уже провели несколько диверсий на БелЖД, что вынудило РФ на неделю отсрочить переброску своей техники и живой силы по железной дороге.