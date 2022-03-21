Защитить небо и ядерные объекты: 13 стран подписали заявление о модернизации ПВО Украины

Предполагается, что вместе с модернизацией ПВО Украине предоставят противотанковое оружие.

21 марта ряд европейских стран и США подписали совместное заявление "О необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Об этом в Twitter сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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По словам Стефанчука, заявление о модернизации противовоздушной обороны Украины поддержали парламентарии таких стран:

Чехии

Эстонии

Польши

Франции

Грузии

Германии

Ирландии

Латвии

Литвы

Нидерландов

Швеции

Великобритании

США

Глава ВР Украины поблагодарил страны за поддержку Украины в сложное время.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, в заявлении говорится о том, что "все данные страны с Украиной и будут стоять за нас". Представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине. А именно:

Поддерживать военную и гражданскую оборону Украины — обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать посредством снабжения противотанковым и противовоздушным оружием.

— обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать посредством снабжения противотанковым и противовоздушным оружием. Оказать гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев.

— обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев. Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.

Как сообщила временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, Украина достаточно эффективно применяет имеющиеся у нее системы ПВО. По этой причине Вашингтон и в дальнейшем планирует их поставлять, чтобы жители Украины могли самостоятельно себя защитить.

Кроме того, по информации официального представителя Белого дома Джен Псаки, США намерены тайно вести переговоры с Киевом о поставках в Украину американских систем противовоздушной обороны (ПВО). Также Вашингтон не будет распространять информацию о местоположении таких вооружений.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил о том, что Путину выгодны санкции против российских олигархов, поскольку теперь они смогут инвестировать исключительно в экономику РФ. Он добавил, что Путин живет в бункере и хочет навязать свою изолированную жизнь своему окружению.