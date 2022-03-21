Путин радуется санкциям против российских олигархов, - МВД

Советник главы МВД заявил, что Путин хочет всем навязать свою "бункерную жизнь".

Главе Кремля Владимиру Путину выгодны санкции против российских олигархов, поскольку теперь они смогут инвестировать исключительно в экономику РФ. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Думаю, Путин был очень счастливым, когда санкции ввели против Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и других российских олигархов. После этого он начал говорить: welcome to Russia. Вы должны инвестировать именно в Россию. Оставайтесь здесь и живите так же как и я", – заявил Денисенко.

Он добавил, что Путин живет в бункере и хочет навязать свою изолированную жизнь своему окружению.

Напомним, недавно Италия арестовала имущество Алексея Мордашова, миллиардера, друга Путина и владельца ПАО "Северсталь". Также в Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова и известного телевизионного пропагандиста Владимира Соловьева.

Также, по данным СМИ, официальные лица Европейского Союза рассматривают возможность конфискации перенаправления средств российских олигархов на восстановление Украины после войны.