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Политика Российско-украинская война

Путин радуется санкциям против российских олигархов, - МВД

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российский президент Владимир Путин, глава Кремля Владимир Путин
Фото: РИА Новости | глава Кремля Владимир Путин

Советник главы МВД заявил, что Путин хочет всем навязать свою "бункерную жизнь".

Главе Кремля Владимиру Путину выгодны санкции против российских олигархов, поскольку теперь они смогут инвестировать исключительно в экономику РФ. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

"Думаю, Путин был очень счастливым, когда санкции ввели против Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и других российских олигархов. После этого он начал говорить: welcome to Russia. Вы должны инвестировать именно в Россию. Оставайтесь здесь и живите так же как и я", – заявил Денисенко.

Он добавил, что Путин живет в бункере и хочет навязать свою изолированную жизнь своему окружению.

Напомним, недавно Италия арестовала имущество Алексея Мордашова, миллиардера, друга Путина и владельца ПАО "Северсталь". Также в Италии арестовали недвижимость российского миллиардера Алишера Усманова и известного телевизионного пропагандиста Владимира Соловьева.

Также, по данным СМИ, официальные лица Европейского Союза рассматривают возможность конфискации перенаправления средств российских олигархов на восстановление Украины после войны.