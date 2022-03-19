Деньги друзей Путина могут направить на восстановление Украины после войны, – Bloomberg

По информации журналистов, активы российских олигархов уже заморожены, а вопрос их передачи находится на стадии изучения.

Деньги российских олигархов, оказавшихся под санкциями, могут быть направлены на восстановление Украины после войны. Сейчас эту возможность обсуждают официальные лица Европейского Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек, которые знакомы с вопросом.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации издания, идея находится на очень ранней стадии, и решение еще не принято, однако источники утверждают, что одной из возможностей было бы использовать активы для финансирования военных репараций. Любое решение о том, как обращаться с активами, в конечном итоге должно быть принято государствами-членами.

"На данный момент активы только заморожены. Президент не просила, чтобы это было изучено", – заявил в комментарии пресс-секретарь президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер.

После начала Россией военного вторжения в Украину 24 февраля десятки олигархов, приближенных к президенту Владимиру Путину, оказались под санкциями ЕС. Несколько государств-членов Евросоюза начали аресты недвижимости и яхт магнатов, в числе которых оказались глава российского государственного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов, миллиардеры Андрей Мельниченко, Роман Абрамович, Алишер Усманов, глава нефтяного гиганта "Роснефть" Игорь Сечин и многие другие. Без яхты остался и кум Путина, украинский политик Виктор Медведчук, а также российский пропагандист Владимир Соловьев, потерявший две свои виллы, в том числе и на озере Комо.

В итоге только Италия заморозила активы на сумму около 780 миллионов евро ($862 миллиона долларов).

Нынешний режим санкций позволяет замораживать активы, и в четверг ЕС объявил о создании целевой группы "Заморозить и арестовать" для обмена информацией между государствами-членами с целью более эффективного осуществления мер.

Согласно заявлению, опубликованному исполнительным органом блока, чтобы объявить об инициативе, целевая группа "стремится сделать еще один шаг: она будет координировать действия государств-членов по захвату и, если этого требует национальное законодательство, конфискация активов перечисленных российских и белорусских олигархов". Помимо европейской целевой группы, ЕС также будет работать со странами "Большой семерки", включая США и Австралию, над РЕПО – рабочей группой "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" – для координировать усилия по выявлению активов тех физических и юридических лиц, которые попали под санкции в связи с вторжением России в Украину, и принять "правовые меры для обнаружения, пресечения, замораживания, ареста и, при необходимости, конфискации или конфискации" их активов, говорится в пресс-релизе.

Обсуждение происходит на фоне растущей озабоченности по поводу способности Украины поддерживать свои военные операции и предоставлять услуги своим гражданам, особенно с учетом того, что ее возможности по выпуску облигаций на международном рынке значительно ограничены.

Отдельно президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в пятницу, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможности создания Фонда солидарности с Украиной. По словам другого чиновника, такой механизм обеспечит краткосрочную ликвидность для оборонных и базовых услуг страны, а также для оплаты долгосрочных инвестиций в восстановление экономики. Мишель сказал, что партнеры могут внести свой вклад через международную конференцию доноров.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила срочное выделение Украине финансовой помощи в размере $13,6 млрд в рамках общего пакета финансирования правительственных программ на $1,5 триллиона.

Еще 16 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что ущерб, который Россия нанесла Украине, превышает $565млрд, однако сейчас эта сумма выросла еще больше.