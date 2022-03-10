Палата представителей США проголосовала за предоставление Киеву $13,6 млрд помощи

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси утверждает, что предоставление Украине денежных средств в размере $13,6 млрд будет лишь верхушкой широких усилий по оказанию помощи.

Палата представителей Конгресса США одобрила срочное выделение Украине финансовой помощи в размере $13,6 млрд в рамках общего пакета финансирования правительственных программ на $1,5 триллиона. Теперь за проект должен проголосовать американский Сенат. Помощь Украине предназначена для укрепления ее вооруженных сил и гуманитарной помощи для украинцев. Кроме того, Палата проголосовала за запрет на импорт нефти и других энергоресурсов из России. Об этом сообщает британское издание Reuters.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси указала, что предоставление Украине $13,6 млрд будет лишь верхушкой более широких усилий по оказанию помощи. По ее словам, Киеву должны помочь США и союзники по НАТО в ближайшие месяцы и долгосрочной перспективе для восстановления после войны.

"Всем нам придется сделать больше, чтобы помочь Украине в ближайшие недели или месяцы и в долгосрочной перспективе помочь ей восстановиться", — сказала Пелоси.

Предстоящая помощь Украине предназначена для укрепления ее армии, поскольку она сражается с российскими войсками. Также средства будут направлены для оказания гуманитарной помощи гражданам. Это касается и примерно 1,5 млн беженцев, которые уже выехали за границу.

Кроме того, Палата также приняла закон, который запрещает импорт США нефти и других энергоносителей из России. 8 марта такое решение принял президент США Джо Байден. Это связано с нападением России на Украину.

Напомним, 6 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и союзники могут отказаться от импорта российской нефти. Соединенные Штаты будут стремиться понизить роль России, как ведущего поставщика на мировом рынке энергоресурсов.

Ранее, 4 марта Белый дом просил Конгресс выделить Украине $10 млрд. Средства должны пойти на обучение украинских военных, защиту украинской системы электроснабжения и усиление средств киберзащиты.