США и союзники могут отказаться от импорта российской нефти, — Блинкен

По слова американского госсекретаря, США будут стремиться понизить роль России, как ведущего поставщика энергоресурсов на мировом рынке.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их союзники ведут "очень активное обсуждение" вопроса о запрете импорта российской нефти и природного газа в рамках последней эскалации санкций в ответ на вторжение России на Украину, сообщает американское издание The News & Observer.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам госсекретаря, ранее президент США Джо Байден и союзники воздерживались от рассмотрения подобных шагов, опасаясь ответного удара по собственной экономике. Но теперь американский президент созвал заседание своего Совета национальной безопасности по этому вопросу.

"Сейчас мы говорим с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординированно рассмотреть перспективу запрета на импорт российской нефти, но при этом убедиться, что на мировом рынке сохраняется соответствующее предложение нефти", — сказал Блинкен.

В то же время Блинкен заявил, что США не заинтересованы глобально сокращать предложения энергоресурсов, однако будут стремиться понизить роль России, как ведущего поставщика такой продукции.

Как сообщил глава азиатского нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер, высокие цены на нефть, вероятно, приведут к снижению спроса на фоне нехватки сырой нефти и незначительных свободных мощностей по всему миру, поскольку перебои с поставками энергоносителей из России в результате финансовых санкций усиливаются.

"В мире нет достаточного количества свободных мощностей, в мире также нет достаточного количества сырой нефти", — сказал он.

Аналитики компании Westbeck Capital Management предполагают, что эмбарго на торговлю российской нефтью будут двигать мировые цены на нее до 150, 175 и даже более 200 долларов за баррель. Это в свою очередь приведет к тому, что по мировой рынок подвергнется инфляционному давлению.

Напомним, что в первый день военного вторжения РФ в Украину цена на нефть подскочила до свыше 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, а фьючерсы на газ в Голландии подскочили примерно до 116 евро за мегаватт-час.

Министерство торговли США наложило санкции на экспорт технологий, которые в долгосрочной перспективе поддерживают российский нефтеперерабатывающий потенциал. Таким образом Вашингтон нацелился на ключевой источник дохода Москвы.