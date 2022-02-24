Нефть на мировых биржах выше $100 за баррель из-за вторжения в Украину

Под угрозой находится часть энергетических поставок в Европу, проходящих по украинской территории.

Нефть подскочила выше 100 долларов за баррель впервые с 2014 года, европейские фьючерсы на природный газ выросли на 31 процент, а азиатские акции упали в четверг, когда Россия начала вторжение в Украину, сообщает New York Times.

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Цена сырой нефти марки Brent выросла более чем на 6 процентов до почти 103 долларов за баррель.

[ + – ] Нефть марки Brent

Фьючерсы на газ в Голландии, европейский эталон природного газа, подскочили на 31 процент, когда начались торги, примерно до 116 евро за мегаватт-час. Россия обеспечивает более трети газа Европейского Союза, причем часть газа проходит по трубопроводам в Украине.

Московская фондовая биржа приостановила торги, а рубль упал до рекордно низкого уровня по отношению к основным валютам.

Полномасштабное вторжение может иметь серьезные последствия для сырьевых товаров, включая нефть, природный газ, пшеницу и металлы.

Европа в огромной степени зависит от России в плане энергоносителей, а некоторые районы Ближнего Востока и Африки получают большую часть своей пшеницы из России и Украины. Даже если цепочки поставок останутся целыми, и санкции не повлияют на российский экспорт, есть опасения, что Владимир Путин может в карательных целях прекратить поставки.

Ранее Фокус сообщал, что Украина официально разорвала дипломатические отношения с Россией из за вторжения российских войск. Зеленский внес в Верховную Раду постановление о проведении в стране всеобщей мобилизации.