Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Текста документа, в котором должен указываться порядок мобилизации и ее сроки, пока не опубликовали.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Соответствующий нормативный акт №7113 был зарегистрирован сегодня, 24 февраля, на сайте парламента.

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Текста законопроекта пока еще нет, однако, согласно законодательству, мобилизация проходит по всей территории Украины, а ее вид, объемы, порядок и сроки проведения определяет президент.

При объявлении общей мобилизации граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования (бывшие военкоматы) для постановки на военный учет военнообязанных и резервистов.

Тем, кто уже состоит на воинском учете, запрещается смена места жительства без разрешения территориального центра комплектования и соцподдержки.

Не подлежат мобилизации военнообязанные, у которых есть бронь за органами государственной власти и местного самоуправления, непригодные по состоянию здоровья и имеющие троих несовершеннолетних детей. Также нельзя мобилизовать народных депутатов.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции. В связи с этим Владимир Зеленский обратился с заявлением к народу Украины. Президент Украины ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.