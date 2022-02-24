Зеленський вніс до Ради законопроєкт про загальну мобілізацію

Тексту документа, в якому має вказуватись порядок мобілізації та її терміни, поки що не опублікували.

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про загальну мобілізацію. Відповідний нормативний акт №7113 зареєстрували сьогодні, 24 лютого, на сайті парламенту.

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Тексту законопроєкту поки що немає, однак, згідно із законодавством, мобілізація проходить по всій території України, а її вид, обсяги, порядок та термін проведення визначає президент.

Після оголошення загальної мобілізації громадяни повинні прийти на виклик до територіального центру комплектування (колишні військкомати) для постановки на військовий облік військовозобов'язаних та резервістів.

Тим, хто вже перебуває на військовому обліку, забороняють змінити місця проживання без дозволу територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Не підлягають мобілізації військовозобов'язані, які мають бронь за органами державної влади та місцевого самоврядування, непридатні за станом здоров'я та мають трьох неповнолітніх дітей. Також не можна мобілізувати народних депутатів.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції.Через це Володимир Зеленський звернувся із заявою до народу України. Президент України запровадив воєнний стан у країні та закликав громадян зберігати спокій.