Нафта на світових біржах вища за $100 за барель через вторгнення в Україну

Під загрозою перебуває частина енергетичних поставок до Європи, що проходять українською територією.

Нафта підскочила вище 100 доларів за барель уперше з 2014 року, європейські ф'ючерси на природний газ зросли на 31 відсоток, а азійські акції впали в четвер, коли Росія розпочала вторгнення в Україну, повідомляє New York Times.

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Ціна сирої нафти марки Brent зросла більш ніж на 6 відсотків майже до 103 доларів за барель.

[ + – ] Нафта марки Brent

Ф'ючерси на газ у Голландії, європейський стандарт природного газу, підскочили на 31 відсоток, коли почалися торги, приблизно до 116 євро за мегават-годину. Росія забезпечує понад третину газу Європейського Союзу, причому частина газу проходить трубопроводами в Україні.

Московська фондова біржа припинила торги, а рубль упав до рекордно низького рівня відносно до основних валют.

Повномасштабне вторгнення може мати серйозні наслідки для сировинних товарів, включаючи нафту, природний газ, пшеницю та метали.

Європа великою мірою залежить від Росії в плані енергоносіїв, а деякі райони Близького Сходу й Африки отримують більшу частину своєї пшениці з Росії та України. Навіть якщо ланцюжки поставок залишаться цілими і санкції не вплинуть на російський експорт, є побоювання, що Володимир Путін може з каральною метою припинити поставки.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна офіційно розірвала дипломатичні відносини з Росією через вторгнення російських військ. Зеленський вніс у Верховну Раду ухвалу про проведення в країні загальної мобілізації.