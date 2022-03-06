США та союзники можуть відмовитися від імпорту російської нафти, — Блінкен

За словами американського держсекретаря, США прагнутимуть знизити роль Росії, як провідного постачальника енергоресурсів на світовому ринку.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та їх союзники ведуть "дуже активне обговорення" питання щодо заборони імпорту російської нафти та природного газу в рамках останньої ескалації санкцій у відповідь на вторгнення Росії в Україну, повідомляє американське видання The News & Observer.

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За словами держсекретаря, раніше президент США Джо Байден і союзники утримувалися від розгляду подібних кроків, побоюючись удару у відповідь по власній економіці. Але тепер американський президент скликав засідання своєї Ради національної безпеки щодо цього питання.

"Зараз ми говоримо з нашими європейськими партнерами та союзниками, щоб скоординовано розглянути перспективу заборони імпорту російської нафти, але при цьому переконатися, що на світовому ринку зберігається відповідна пропозиція нафти", — сказав Блінкен.

Водночас, Блінкен заявив, що США не зацікавлені глобально скорочувати пропозиції енергоресурсів, однак прагнутимуть знизити роль Росії, як провідного постачальника такої продукції.

Як повідомив глава азіатського нафтотрейдера Vitol Майк Мюллер, високі ціни на нафту, ймовірно, призведуть до зниження попиту на тлі нестачі сирої нафти та незначних вільних потужностей у всьому світі, оскільки перебої з постачанням енергоносіїв із Росії внаслідок фінансових санкцій посилюються.

"У світі немає достатньої кількості вільних потужностей, у світі також немає достатньої кількості сирої нафти", — сказав він.

Аналітики компанії Westbeck Capital Management припускають, що ембарго на торгівлю російською нафтою рухатимуть світові ціни на неї до 150, 175 і навіть понад 200 доларів за барель. Це у свою чергу призведе до того, що світовий ринок зазнає інфляційного тиску.

Нагадаємо, що першого дня військового вторгнення РФ в Україну ціна на нафту підскочила до понад 100 доларів за барель вперше з 2014 року, а ф'ючерси на газ в Голландії підскочили приблизно до 116 євро за мегават-годину.

Міністерство торгівлі США наклало санкції на експорт технологій, які у довгостроковій перспективі мають підтримувати російський нафтопереробний потенціал. Таким чином, Вашингтон націлився на ключове джерело доходу Москви.