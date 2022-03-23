Bayraktar против российского ПВО: почему армия РФ оказалась практически бессильной (видео)

Эксперт Том Купер рассказал, какие особенности ударного беспилотника позволяют ему быть практически незаметными для российских "Панцырей", "Торов" и "Буков".

Австрийский военный аналитик и эксперт в авиации Том Купер описал, почему украинские Миг-29 и Су-27 не такие эффективные, как ударный БПЛА Bayraktar TB2. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По мнению эксперта, авиаудары ВВС Украины при помощи Су-24 и Су-25 — не самое лучшее решение. По эффективности атаки с применением Bayraktar TB2 гораздо выше.

Российская армия переоценила свои возможности по перехвату Байрактаров

Как пишет автор, российский Генштаб "тешил себя иллюзиями", что их ПВО сможет противодействовать высокотехнологичным беспилотникам. Противодействовать БПЛА должны средства противовоздушной обороны по типу "Панцирь", "Тор" и "Бук" вместе со средствами радиоэлектронной борьбы и боевой авиацией.

Вероятно, турки за время применения их БПЛА в Ливии, Сирии и Азербайджане, улучшили свои Байрактары. По итогу:

российская армия не имеет эффективной стратегии для противодействия беспилотникам

украинские операторы Bayraktar использовали отсутствие стратегии для уничтожения передовых средств ПВО РФ

многие подразделения ВС РФ на всех трех основных линиях фронта оказались беззащитными перед TB2

Как Украина воспользовалась преимуществом Bayraktar TB2

После уничтожения передовых средств ПВО РФ, украинские военные перешли к ряду других задач. Они начали проводить аэроразведку и поддерживать армию в ближнем бою. В частности, под Киевом были уничтожены много бронетанковых подразделений РФ. На юге нанесли удар по аэропорту в Чернобаевке. Отследили и уничтожили один из штабов 35-й армии РФ, уничтожили несколько средств РЭБ и штабов более мелкого уровня.

[ + – ] Применение Байрактаров

Почему так получилось?

Беспилотники Bayraktar TB2 сложно глушить за счет использования спутниковой связи с направленными антеннами.

Конструкция БПЛА практически не излучает инфракрасных волн, поэтому их сложно отследить.

"Русские не способны даже заметить "Байрактар", не то чтобы его отследить. К тому же, хотя на территории Украины преобладают равнины, есть также склоны, леса и здания, которые придают препятствий на радарах. Это позволяет TB.2 приближаться к целям совершенно незаметно", — подчеркивает Купер.

Также Bayraktar способен находится в воздухе около 24 часов, а это означает, что при оптимальной скорости он способен пролететь 3000 км. Также он может зависнуть в воздухе на месте, если этому будет способствовать ветер.

[ + – ] Bayraktar TB2

Беспилотник может прилететь в любую точку, РФ просто не может отслеживать все огромное воздушное пространство Украины. Даже если бы у каждого солдата РФ "было по 20 глаз".

Поэтому Том Купер советует Украине оставить попытки заполучить МиГи у Польши или Болгарии со Словакией.

"Предоставьте Украине достаточно TB.2 или беспилотников с аналогичными возможностями: скажем, дроны-камикадзе или другое крылатое высокоточное оружие. Вот что действительно "работает": вот что наносит россиянам большой вред, вот что ломает их психологически и истощает, а еще даже в длительной войне приводит к потерям живой силы и вооружения, от которых они уже не оправятся", — резюмирует эксперт.

Напомним, США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade.

21 марта 13 стран Запада подписали заявление о модернизации ПВО Украины.