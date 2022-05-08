Супроводжував Путіна. Біля острова Зміїний ВМС України потопили російський VIP-катер (фото)

Експерти повідомлять, що один із катерів "Раптор" грав важливу роль у Балтійському флоті РФ.

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Днями Росія у війні з Україною втратила ще два десантні кораблі. Експерти ресурсу Covert Shores, який спеціалізується на військово-морській тематиці, вважають, що українським військовим вдалося вивести з ладу VIP-катери "Раптор".

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"Один із них, здається, пофарбований у білий колір. Він схожий на один конкретний "Раптор", який був помічений у Чорному морі ще до війни. Це судно з бортовим номером 002 відігравало важливу роль у Балтійському флоті", — пише автор.

Російські швидкохідні катери "Раптор" призначені для спецоперацій, їхні творці були натхненні шведським штурмовим катером CB-90. Російське судно схоже на шведське як за розміром, так і своїми можливостями. Зазначається, що це робить катер ідеальним для спецпідрозділів і піхоти, але без прикриття з повітря він виявився уразливим для безпілотників Bayraktar TB2 ВМС України.

[ + – ] Шведський штурмовий катер CB-90 Фото: катер Раптор

"На Балтійському флоті було три пофарбовані в білий колір "Раптора" з номерами 001, 002 і 003. Основний VIP-катер 001 був оснащений великим антеним обтічником. І лише один, катер 002, був помічений у зоні конфлікту", — йдеться у статті .

[ + – ] Кадр із відео, на якому "Раптор" перевозить до Чорного моря перед вторгненням в Україну. Фото: катер Раптор

Також наголошується, що в 2017 році катер 002 супроводжував "Раптор" 001, на борту якого перебував президент Росії Володимир Путін. Тоді він проводив інспекцію військових кораблів до Дня ВМФ Росії. Саме це пояснює білий колір катера та спеціальний герб на задній частині судна.

Нагадаємо, на світанку 2 травня біля острова Зміїний Збройні сили України знищили два російські катери типу "Раптор", атакувавши їх із безпілотника "Байрактар". Один із катерів під час атаки йшов повним ходом, проте оператору безпілотника все одно вдалося його знищити.