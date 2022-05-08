Сопровождал Путина. У острова Змеиный ВМС Украины потопили российский VIP-катер (фото)

Эксперты сообщат, что один из катеров "Раптор" играл важную роль в Балтийском флоте РФ.

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На днях Россия в войне с Украиной потеряла еще два десантных корабля. Эксперты ресурса Covert Shores, специализирующегося на военно-морской тематике, считают, что украинским военным удалось вывести из строя VIP-катера "Раптор".

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"Один из них, кажется, окрашен в белый цвет. Он похож на один конкретный "Раптор", который был замечен направляющимся к Черному морю еще до войны. Это судно с бортовым номером 002 играло немаловажную роль в Балтийском флоте", – пишет автор.

Российские быстроходные катера "Раптор" предназначен для спецопераций, их создатели были вдохновлены шведским штурмовым катером CB-90. Российское судно похоже на шведское как по размеру, так и по своим возможностям. Отмечается, что это делает катер идеальным для спецподразделений и пехоты, но без прикрытия с воздуха, он оказался уязвимым для беспилотников Bayraktar TB2 ВМС Украины.

[ + – ] Шведский штурмовой катер CB-90 Фото: Covert Shores

"На Балтийском флоте было три окрашенных в белый цвет "Раптора" с номерами 001, 002 и 003. Основной VIP-катер 001 был оснащен большим антенным обтекателем. И только один, катер 002, был отмечен в зоне конфликта", – говорится в статье.

[ + – ] Кадр из видео, на котором "Раптор" перевозит к Черному морю перед вторжением Украину. Фото: Covert Shores

Также подчеркивается, что в 2017 году катер 002 сопровождал "Раптор" 001, на борту которого находился президент России Владимир Путин. Тогда он проводил инспекцию военных кораблей ко Дню ВМФ России. Именно это объясняет белый цвет катера и специальный герб на задней части судна.

Напомним, на рассвете 2 мая у острова Змеиный Вооруженные силы Украины уничтожили два российских катера типа "Раптор", атаковав их с беспилотника "Байрактар". Один из катеров во время атаки шел на полном ходу, однако оператору беспилотника все равно удалось его уничтожить.