"Мене вже з**бав цей Байрактар": радіоперехоплення переговорів ЗС РФ з острова Зміїний

У процесі повідомлень, один із військових постійно просив підтримку з повітря, говорячи про те, що ударний БПЛА досі кружляє над ними. Після четвертої ракети, він практично зривається на крик, вимагаючи підтримки.

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Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm опублікувала запис розмов російських військових з острова Зміїний, коли ЗСУ знищили два катери "Раптор".

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Вказується, що радіообмін проходив відкритим морським рятувальним каналом. Він відображає останні події на острові із застосуванням українських ударних БПЛА Bayraktar. Під час повідомлень один із військових запитує підтримку з повітря.

81-й, я 85-й. Де підтримка повітря, де підтримка повітря?

85-й, я 81-й. Повітря пішло, пішло у ваш бік. Прийом.

Наскільки давно пішов? Мене вже з**бав цей Байрактар стріляти на*уй!

Один із російських військових каже, що треба брати "по можливості" 82-й та 83-й на буксир. Вони "руху немає". Ймовірно, йдеться про човни, які знищив Байрактар. Пізніше один із солдат стверджує, що ударний безпілотник досі йде за ними. Тому голос у радіоперехопленні скаржиться, що він один, а над ним досі "ця люстра". І по них було випущено вже четверту ракету.

"81-й! 81-й! По нас уже випустили чотири ракети! Де повітря? 81-й, я 85-й по нас випустили четвертою ракетою! Де повітря, де повітря?" — практично кричить один із військових.

Нагадаємо, наприкінці квітня — на початку травня ЗСУ завдали кілька ударів БПЛА Bayraktar. Було знищено три патрульні катери "Раптор". Іншою атакою ЗРК "Тор". За даними журналістів, на острові не залишилося живих військових.