Українські військові показали на відео знищення ЗРК "Тор" на острові Зміїний

З кінця квітня українські військові завдали кількох ударів по інфраструктурі острова, знищивши кілька засобів ППО та машин зв'язку.

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Збройні сили України знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор" на тимчасово окупованому Зміїному острові. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Фейсбуці.

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"Відмінний подарунок до свята! Найкраща співпраця видів військ для нашої перемоги", — свідчить підпис до відео.

Відео роботи Bayraktar показує, як горить зенітно-ракетний комплекс "Тор". Він призначений для захисту від повітряних і ракетних загроз. ЗРК використовують для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів. У війська РФ є найсучасніша модифікація — "Тор-М2".

Українські військові з кінця квітня завдали вже кількох ударів по зайнятому російськими військами острову Зміїний. Інші атаки були націлені на ЗРК "Стріла-10" та машину зв'язку. Також поруч із ним було знищено патрульні катери "Раптор".

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що ЗС РФ розпочали повітряне патрулювання навколо острова Зміїний після кількох атак ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України. За ніч ЗСУ завдали майже 40 вогневих ударів.