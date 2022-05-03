Росія почала патрулювання навколо острова Зміїний винищувачами Су-30, — ЗМІ
Після кількох ударів ЗСУ по російських позиціях на острові, за даними журналістів, ПКС РФ почали цілодобово патрулювати повітряний простір.
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Російські військові посилили патрулювання навколо острова Зміїний, де ЗСУ протягом кількох днів завдавали успішних ударів по ворогові. Про це повідомляють джерела Defense Express.
ЗС РФ вирішили посилити патрулювання повітряного простору над Зміїним, щоб щільніше прикривати свої бойові порядки. На цілодобове патрулювання залучають двійку винищувачів Су-30СМ із 43-го авіаполку морської авіації Чорноморського флоту.
Раніше російська авіація не патрулювала повітряний простір до атак ЗСУ з цілями на Зміїному. У виданні вважають, що таким чином ЗС РФ намагаються відігратися на ЗСУ, захопивши та знищивши у небі Bayraktar TB2. Останній удар по позиціях ЗС РФ на острові завдали вчора вранці — це вже третя атака по ворожих позиціях.
Нагадаємо, ЗСУ кілька разів атакували на острові з українських БПЛА Bayraktar. За даними ОК "Південь", ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України. За ніч ЗСУ завдали близько 40 вогневих ударів.