Росія почала патрулювання навколо острова Зміїний винищувачами Су-30, — ЗМІ

Після кількох ударів ЗСУ по російських позиціях на острові, за даними журналістів, ПКС РФ почали цілодобово патрулювати повітряний простір.

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Російські військові посилили патрулювання навколо острова Зміїний, де ЗСУ протягом кількох днів завдавали успішних ударів по ворогові. Про це повідомляють джерела Defense Express.

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ЗС РФ вирішили посилити патрулювання повітряного простору над Зміїним, щоб щільніше прикривати свої бойові порядки. На цілодобове патрулювання залучають двійку винищувачів Су-30СМ із 43-го авіаполку морської авіації Чорноморського флоту.

Раніше російська авіація не патрулювала повітряний простір до атак ЗСУ з цілями на Зміїному. У виданні вважають, що таким чином ЗС РФ намагаються відігратися на ЗСУ, захопивши та знищивши у небі Bayraktar TB2. Останній удар по позиціях ЗС РФ на острові завдали вчора вранці — це вже третя атака по ворожих позиціях.

Нагадаємо, ЗСУ кілька разів атакували на острові з українських БПЛА Bayraktar. За даними ОК "Південь", ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України. За ніч ЗСУ завдали близько 40 вогневих ударів.