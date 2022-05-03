ЗСУ знищили три російські склади з боєприпасами на півдні України, — ОК "Південь"

За інформацією військових, за ніч ракетно-артилерійські підрозділи України виконали близько 40 вогневих завдань. Серед них удари по складах ПММ та зосередженню живої сили окупантів.

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Вночі з 2 на 3 травня в районі адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей ракетно-артилерійські підрозділи Збройних Сил України ліквідували пункт управління російської армії. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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За їхньою інформацією, на цій же ділянці українські війська знищили три російські склади з боєприпасами та ще один із пально-мастильними матеріалами, а також кілька пунктів зосередження живої сили та техніки ЗС РФ. Загалом за ніч ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 40 вогневих завдань.

Поруч з Одесою ЗСУ збили другий за добу ворожий ударний БПЛА-розвідник "Форпост", який намагався зайти з боку моря. Як зазначають у командуванні, такий безпілотник може не лише "шпигувати", а й завдавати бомбових ударів.

Водночас північно-західна частина Чорного моря залишається закритою для судноплавства, оскільки знаходиться під контролем російського флоту.

Ще два ворожі безпілотні апарати вдалося знищити на Миколаївщині.

Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, за останню добу українські підрозділи ППО збили загалом сім російських безпілотників "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей українські сили відбили дванадцять атак супротивника, знищили шість російських танків, п'ять артилерійських систем, 22 одиниці броньованої техніки та вісім автомобілів.

Водночас на світанку ЗС РФ обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Удари завдали по об'єктах критичної інфраструктури, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські окупанти взяли в полон сільського голову Чорнобаївки. Поки невідомо, як довго чиновник перебуває в полоні окупантів РФ.

Також сьогодні ЗС РФ почали штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі.