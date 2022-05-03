Російські окупанти взяли в полон сільського голову Чорнобаївки, — Верещук

Під час спілкування із журналістами глава Мінреінтеграції розповіла, що поки що невідомо, як довго чиновник перебуває в полоні окупантів РФ. А про викрадення Ігоря Дударя стало відомо лише вчора.

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Віцепрем'єр-міністриня України Ірина Верещук розповіла, що російські окупанти викрали сільського голову Чорнобаївки Ігоря Дударя. Про це чиновниця повідомила під час брифінгу в Запоріжжі, присвяченому евакуації цивільних осіб із маріупольського заводу "Азовсталь", повідомляє "Суспільне Херсон".

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Ірина Верещук зазначила, що наразі невідомо, як довго Дудар перебуває у полоні окупантів, оскільки інформація про його потрапляння на закінчення з'явилася за день до брифінгу.

Що за Чорнобаївка?

Зазначимо, що село Чорнобаївка на Херсонщині стало відомим завдяки постійному розгрому російських окупантів та їхньої військової техніки. Збройні Сили України неодноразово заявляли, що сили ворога розгромлені у районі аеродрому в цьому населеному пункті. Напередодні радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявляв про те, що в Чорнобаївці війська РФ потрапили під удар українських сил 18-й раз.

Хто такий Ігор Дудар?

На сайті громадської організації "Чесно" зазначається, що Ігор Дудар двічі балотувався до Верховної Ради від партії "Самопоміч", але обидва рази, у 2014 і 2016 роках зазнав поразки. У 2015 році Дудар також балотувався до Херсонської обласної ради, але також не зміг виграти вибори на своєму окрузі.

Раніше Фокус розповідав, що СБУ перехопила розмову вцілілого під Чорнобаївкою окупанта РФ. У перехопленій українськими спецслужбами розмові окупант РФ скаржиться товаришу, що одного з його товаришів по службі "розірвало". Проте той не вірить другу і стверджує, що на російському телебаченні говорять про успіхи й обіцяють "взяти Київ".