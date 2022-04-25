"Там справжнісіньке пекло": СБУ перехопила розмову вцілілого під Чорнобаївкою окупанта РФ

У перехопленій українськими спецслужбами розмові окупант РФ скаржиться товаришу, що одного з його товаришів по службі "розірвало". Проте той не вірить другу і стверджує, що росТВ говорять про успіхи й обіцяють "взяти Київ".

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Служба безпеки України опублікувала листування військовослужбовця ЗС РФ, який дивом вижив під час боїв під уже легендарною Чорнобаївкою та ділиться з товаришем, який перебуває у РФ, враженнями.

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У СБУ зазначають, що українські бійці влаштували російським окупантам "суцільне пекло" на Херсонщині, як і пише росіянин.

"Тут повний пиз*ець. Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів не бачив ніколи. Ми відійшли з Чорнобаївки, там справжнісіньке пекло! Там наших стільки загинуло, що ти собі й уявити не можеш", — написав загарбник своєму знайомому, що перебуває в Росії.

[ + – ] Листування російського військового Фото: СБУ [ + – ] Листування російського військового Фото: СБУ

Але той не надто вірить товаришу, відповідає, що на російському телебаченні розповідають про успіхи й обіцяють "взяти Київ" до 9 травня, а також запитує, коли той повернеться додому.

У відповідь російський військовий заявляє, що зараз знаходиться в Білозерці (селище в Херсонській області, — ред.), де вони окопуються, але він сам переживає, що окопи "стануть братською могилою".

З листування можна зрозуміти, що російський окупант є мінометником, у РФ у нього залишилася дружина Юля та чотирирічний син, за яким він і просить доглянути свого знайомого, бо не вірить, що повернеться додому.

"Який, на*уй, Київ? Який додому? Тут хоча б вижити ще. Я коли побачив, як розірвало мого друга, я близько пів години рвав. Мені ще ніколи так погано не було", — написав окупант.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони України показало роботу артилеристів, які завдавали ударів по аеродрому в Чорнобаївці під Херсоном.

Фокус також писав, що вперше по захопленому ЗС РФ аеродрому українські воїни вдарили 27 лютого. А 7 березня там вдалося ліквідувати понад 30 одиниць ворожої авіації, а також техніку та живу силу.