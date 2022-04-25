"Там сущий ад": СБУ перехватила разговор уцелевшего под Чернобаевкой оккупанта РФ

В перехваченном украинскими спецслужбами разговоре оккупант РФ жалуется товарищу, что одного из его сослуживцев "разорвало". Однако тот не верит другу и утверждает, что по росТВ говорят об успехах и обещают "взять Киев".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Служба безопасности Украины опубликовала переписку военнослужащего ВС РФ, который чудом выжил во время боев под уже легендарной Чернобаевкой и делится с товарищем, находящемся в РФ, впечатлениями.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В СБУ отмечают, что украинские бойцы устроили российским оккупантам "сплошной ад" в Херсонской области, как и пишет россиянин.

"Здесь полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себя и представить не можешь", – написал захватчик своему знакомому, находящемуся в России.

[ + – ] Переписка российского военного Фото: СБУ [ + – ] Переписка российского военного Фото: СБУ

Но тот не слишком верит товарищу, отвечает, что по российскому телевидению рассказывают об успехах и обещают "взять Киев" к 9 мая, а также спрашивает, когда тот вернется домой.

В ответ российский военный заявляет, что сейчас находится в Белозерке (поселок в Херсонской области, — ред.), где они окапываются, но сам он переживает, что окопы "станут братской могилой".

Из переписки можно понять, что российский оккупант является минометчиком, в РФ у него осталась жена Юлия и четырехлетний сын, за которым он и просит присмотреть своего знакомого, потому что не верит, что вернется домой.

"Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Здесь хотя бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал. Мне еще никогда так плохо не было", – написал оккупант.

Напомним, накануне Министерство обороны Украины показало работу артиллеристов, которые наносили удары по аэродрому в Чернобаевке под Херсоном.

Фокус также писал, что впервые по захваченному ВС РФ аэродрому украинские воины ударили 27 февраля. А 7 марта там удалось ликвидировать более 30 единиц вражеской авиации, а также технику и живую силу.